تعرف على أنواع مكن الخياطة وأسعارها (فيديو وصور)

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الخياطة حرفة ظهرت منذ قديم الأزل بدءا من الإبرة والخيط العاديين وصولا لمكنات الخياطة الحديثة التي توفر الجهد والوقت وتقدم خامة وجودة عالية وبأسعار جيدة نسبيا، ولكن مع مرور الأيام أصبحت تلك الحرفة تندثر شيء فشيء بسبب عدم مقدرة المستخدمين الحاليين لفهم أساليب الخياطة وعدم معرفتهم بأي مكنة يجب أن يشتروها.

حيث قال محمد مصري صاحب إحدى الورش الخاصة ببيع مستلزمات الخياطة والمكن وقطع الغيار والصيانة أن هناك العديد من أنواع مكن الخياطة ولكن أهمهم الأوفر والسينجر فهم الأساسيين بجانب مكن التخصص ومكنة الزراير ومكن الكوع ومكن فارماتورا، حيث يصل عدد انواع المكن إلى ما يقارب 100 نوع في الأسواق.

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وأضاف محمد أن أكثر الأنواع انتشارا والإقبال عليها أكثر من الأنواع الأخرى إلا وهي مكنة السينجر التي تحتوي على إبرة واحدة وتنقسم لثلاثة انواع إما داخلي أو اوتوماتيك أو نصف اوتوماتيك، الداخلي لا تقص ولا ترفع، النصف أوتوماتيك تقص فتلة فقط، الأوتوماتيك تحتوي على فارماتورار وقص ورفع ودواسة.

وقام محمد بنصح كل شخص أراد العمل على مكنة خياطة أن يهتم بحركات قدمه أثناء ضغطه على الدواسة لأنها الأهم في عملية الخياطة، ويجب أن يتأكد من صوت المكنة لأنه يدل على جودة محركها، وان لا يوجد بها تقطيع أو تكسير إبر، وقبل الاستعمال يجب التأكد من وضع الإبرة بشكل جيد.

وأضاف أن أسعار مكن الخياطة يختلف حسب النوع الذي يريده العميل، حيث يبدأ سعر المكنة العادية من 4000 جنيه حتى 13000 جنيه مستعمل وهناك من يعطي ضمان سنة واحدة أو سنتين او بدون ضمان نهائي، المكنة المنزلي يبدأ سعرها من 800 جنيه مستعمل، ويبدأ سعر المكن الجديد من 8000 جنيه إلى ما يقارب 15000 جنيه.