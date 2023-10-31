شباب التحالف الوطني المشاركون في وصول المساعدات إلى غزة ضيوف "الستات مايعرفوش يكدبوا"





برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، يوم غد الأربعاء، مجموعة من شباب التحالف الوطني المرابطين عند معبر رفح، من أجل وصول المساعدات لأشقائنا في غزة، حيث يشارك في الفقرة مجموعة من المتطوعين الذين ذهبوا عند معبر رفح لإدخال المساعدات، وهم دينا مصطفى ومؤمن عربية وسهام المصري التي شاركت في تجهيز المساعدات قبل وصولها للمعبر.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري ومها الصغير على قناة "CBC"، ويذاع في الثالثة عصرًا من السبت للأربعاء، حيث يستضيف يوم غد كذلك، الشاعر الدكتور علاء جانب وكيل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، لإلقاء قصائده التي ألفها دعمًا لإخواننا في غزة.

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كما يستضيف البرنامج الدكتور أحمد المشد عضو مركز الأزهر للفتوى الالكترونية والذي يتحدث عن فضل الصبر على الشدائد خاصة الصدمة الأولى وكيف يكون الصبر عند الابتلاء وفي المصائب الكبرى.

فقرات متنوعة

يقدم البرنامج مجموعة متنوعة من الفقرات النوعية ويسلط الضوء على النماذج الايجابية والناجحة كما يقدم مجموعة من الاخبار الخدمية والاجتماعية الهادفة والتي تخدم الاسرة والطفل والمرأة، ويقدم الشيف محمود فقرة خاصة عن أشهر الأكلات بأقل الإمكانيات.

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