يتساءل الكثيرون عن حكم الاحتفال بالهالوين، حيث تحتفل العديد من دول العالم الغربي اليوم بعيد الهالوين وعيد الهالوين هو عيد جميع القديسين ويحتفل المسيحيون الغربيّون بعيد الهالوين، ويتذكرون به جميع القديسين والمؤمنين الذين ماتوا، ونبين لكم في هذا التحقيق حكم الاحتفال بالهالوين في الديانات السماوية.

عيد الهالوين

الهالوين هو عيدٌ يحتفل به الغرب في ليلة 31/ أكتوبر من كلّ عام، وتحتفل به الكثير من الدّول كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وبريطانيا وأيرلندا، ويصادف هذا العيد عيد جميع القديسين الذي يحتفل به المسيحيون الغربيّون، ويتذكرون به جميع القديسين والمؤمنين الذين ماتوا، ويقال بأن عيد الهالوين هو العيد الذي تعود فيه كلّ الأرواح من البرزخ إلى الأرض، لذا فإنّ الناس يلبسون ملابس تنكريّة لئلّا تتعرّف عليهم الأرواح، كما قيل بأنّ أصل هذا العيد يعود إلى عهد الأسرة الرابعة من الفراعنة

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حكم الاحتفال بالهالوين في 4 ديانات

حكم الاحتفال بعيد الهالوين في الشريعة الإسلامية

للشريعة الإسلامية لها آراء أخرى بشأن احتفال المسلمين بهذا العيد، حيث قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عيد الهالوين يسمى بعيد «الرعب» عند الغرب، مؤكدًا أنه من العادات الغربية التي يوجد لها بدائل أفضل منها في الإسلام.

ونبه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «ما حكم عيد الهالوين؟»، على ضرورة الانتباه إلى ما يبث وما ينشر إلينا من عادات غربية، ونتساءَل «هل تتفق مع أصولنا الشرقيّة أم لا؟!»، مشددًا على أن عيد «الهالوين» ليس من التراث الإسلامي، وعندنا في تراثنا كل ما هو خير وأفضل منه.

ونصح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، المسلمين، بعدم اتباع «الهالوين»، قائلًا: «رجاءً لا نتبع هذه التقاليد، ولا نبتدع في حياتنا أشياءً تولد العنف وتقضي على الرحمة بين الأطفال والكبار».

وكان الشيخ عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أوضح حكم الاحتفال بالهالوين، حيث قال خلال تصريحات رسمية، بأن الاحتفال بالهالوين ليس له أصل من عقيدة لإسلام، وليس من التراث الإسلامي.

كما أنه يجب ألا يلتفت المسلمون لمثل تلك التقاليد التي لا تمس لنا بصلة، ويجب علينا التمسك بعاداتنا وتقاليدنا والابتعاد عن كل ما ينشر العنف.

وأضاف بأن حكم الاحتفال بهذا اليوم، فقد حذر منها الإسلام وأمرنا بالابتعاد عنها، كما إنه لا يجب أن يترك الشباب المسلمين أنفسهم للفراغ الحضاري أو يتأثروا بتلك الأشياء الغريبة أو يدخلوها في ثقافتهم

حكم الاحتفال بالهالوين لابن باز

كل هذا منكر، عيدا له أو لأمه أو لبنته أو لولده كل هذه التي أحدثوها الآن تشبهًا بالنصارى أو اليهود، لا أصل لها، ولا أساس لها، عيد الأم أو عيد الأب، أو عيد العم أو عيد الإنسان نفسه، أو عيد بنته أو ولده، كل هذه منكرات، كلها بدع، كلها تشبه بأعداء الله، لا يجوز شيء منها أبدًا، فعليه سد الباب والحذر من هذه المحدثات.

حكم الاحتفال بالهالوين في الديانة اليهودية

اعتبر اليهود هذا العيد حرام، وبأنه مخالف لطقوس الديانة اليهودية، على الرغم من قيام العديد من اليهود (Jews) إقامة احتفالات جماعية عديدة خلال السنة بقصد الصلاة من أجل الشهداء ومن أجل العائلة. حيث اعتبر بعض الحاخامات أنه لا يوجد سبب ديني يمنع اليهود المعاصرين من الاحتفال بهذا العيد، في حين يقف البعض ضد هذا العيد باعتباره امتدادًا للوثنية.

حكم الاحتفال بالهالوين في الديانة المسيحية

المواقف المسيحية تجاه يوم الهالوين متنوعة ما بين رافض وبين مؤيد، حيث أن العديد من الشعائر والاحتفالات التي تتم في الهالوين، كانت تقيمها الطوائف المسيحية من أجل أن تجد أرواح الموتى الراحة كالصلاة بصوت عال في الغابات أو قرع أجراس الكنائس وتقديم الفطائر وغير ذلك، وعلى اعتبار أن عيد القديسين يأتي مع عيد الهالوين. ونتيجة لهجرات واختلاط الشعوب اندمجت العادات، وأصبح الاحتفال واحد، فالكنائس أصبحت تجد فيه حدث ممتع للأطفال. إلا أن البعض من المسيحيين ما زال يعارض الهالويين بشدة ويعتبر الهالوين حرام لأنه عيد وثني.

حكم الاحتفال بالهالوين في 4 ديانات