حماة الوطن يدين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جباليا

مخيم جباليا، أدان حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وآخرها مخيم جباليا، والذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى، في مشاهد أثارت مشاعر كل أحرار العالم.

وأضاف الحزب: أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما زالت تتجاهل المناشدات والدعوات بوقف العدوان، وتسعى لارتكاب مزيد من المجازر في حق المدنيين الفلسطينيين.

ويحذر حماة الوطن، من حالة الصمت الدولي أمام هذه الجرائم في حق الإنسانية، والتي قد تؤدي لمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية، بما يؤجج وتيرة العنف والصراع في المنطقة.

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العدوان على قطاع غزة

ويدعو الحزب كافة القوى الفاعلة عالميا بسرعة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين من بطش الآلة العسكرية الإسرائيلية، وإلزام دولة الاحتلال بوقف العدوان والاعتراف بحق الشعب في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

مجزرة جباليا، وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلى وقوع عدد هائل من الشهداء.

استشهاد وإصابة 400 شخص في غارة جوية

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد وإصابة نحو 400 شخص في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.