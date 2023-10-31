الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها في البدرشين غدا

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا، محاكمة زوجة متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في البدرشين.

 

تفاصيل اتهام ربة منزل وعشيقها بقتل زوجها

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 8228 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 2805 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين  "دينا.ع" 22 سنة ربة منزل وعشيقها "محمد.ع" (23 سنة) عامل،  قاموا بقتل محمد عبدالنبي  للتخلص منه والاستيلاء على أمواله بعد وفاته.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين جمعتهم علاقة غير شرعية، قررا على إثرها التخلص من زوجها للعيش فى أمان واستقرار وخططا لذلك بأن فتحت المتهمة باب المسكن لعشيقها عقب مغادرة زوجها لمباشرة أعماله، فتمكن من الدخول حجرة نومه وضربه بماسورة حديدية وعندما قاوم تدخلت المتهمة وحقنته بفمه بالعقار المهدئ لأضعاف مقاومته، وأحدثوا به إصابات أودت بحياته.

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