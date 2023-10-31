فيفا: السعودية الملف الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة نسخة كأس العالم 2034.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي إلى أنه من المتوقع الإعلان بشكل رسمي عن الدولة الفائزة بحق تنظيم كأس العالم 2034 في الربع الرابع من عام 2024.



وأعلنت المملكة العربية السعودية في وقت سابق نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة للاتحاد السعودي لكرة القدم

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أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم موقفه النهائي من الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

وكشف الاتحاد الأسترالي عبر موقعه الرسمي موقفه النهائي وهو عدم الترشح لاستضافة البطولة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح تنظيم بطولة كأس العالم 2034 لقارة آسيا، والملف الأقوى للفوز بتنظيم المونديال هو للمملكة العربية السعودية.



وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم نيته في التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس آسيا للسيدات عام 2026، وأخيرا كشف الاتحاد الأسترالي رغبته في استضافة بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الكبيرة التي تضم 32 فريق عام 2029.

بيان الاتحاد الأسترالي

وقال بيان الاتحاد الأسترالي: "لقد بحثنا في إمكانية التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2034 وتوصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك".

وأضاف "وبدلا من كأس العالم نعتقد أننا في وضع قوي يسمح لنا باستضافة أقدم بطولة دولية للسيدات في العالم وهي كأس آسيا 2026 ومن ثم محاولة استضافة كأس العالم للأندية في نسختها الكبيرة لعام 2029".

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن قبل أيام رغبته في استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2029، والتي تسبق مونديال 2030.

وتم إسناد مهمة تنظيم كأس العالم لكرة القدم للرجال عام 2030 إلى 3 دول وهي المغرب وإسبانيا والبرتغال.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا دعا الأسبوع الماضي الاتحادات الوطنية من آسيا وأوقيانيا لتقديم ملفات الترشح لنسخة 2034، بعد تسمية الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، مع إقامة 3 مباريات في أمريكا الجنوبية.

اخر موعد للترشح لاستضافة مونديال 2034



وسيكون الموعد النهائي لتقديم الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشح في 31 أكتوبر 2023.



ويُصادق كونجرس فيفا على ملف الاستضافة النهائي اعتبارا من الربع الأخير لعام 2024.

وقال إريك توهير رئيس الاتحاد الإندونيسي، الوزير والرئيس السابق لنادي إنتر الإيطالي، إن جاكرتا وكانبيرا قد تعدان الملف الخاص بهما.

وذكر لمراسلين أنه أثار المسألة مع نظيره الأسترالي في الجمعية العمومية لفيفا في رواندا خلال شهر مارس الماضي وأن المحادثات مستمرة منذ ذلك الوقت.

وصرح في مؤتمر صحفي: "آنذاك، قالت أستراليا فلنذهب معا، أجبت حسنا، نحن مستعدّون الأمر متروك لحكومة كل دولة بالتحدّث".

وأضاف أن الموعد النهائي المحدّد من قبل فيفا نهاية الشهر الجاري سرّع المحادثات، وأنه أثار المسألة مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي ردّ بشكل إيجابي "سألني الطرف الأسترالي مجددا دعونا نفعل ذلك بجدية".

وتشمل خيارات الملف المشترك إندونيسيا وأستراليا مع نيوزيلندا، أو إندونيسيا وأستراليا مع ماليزيا وسنغافورة بحسب ما أضاف: "لا نزال منفتحين على تلك الخيارات، وأمامنا بضعة أسابيع قبل انتهاء مهلة الترشّح".

وكانت أستراليا عبّرت عن اهتمامها باستضافة كأس العالم 2034، وذلك بعد استضافتها الناجحة لنهائيات السيدات بالتشارك مع جارتها نيوزيلندا.

قال الرئيس التنفيذي في الاتحاد الأسترالي جيمس جونسون: "رؤيتنا تمتد محليا وعالميا. نكون في أفضل حالاتنا في أستراليا عندما نجلب أبرز البطولات لجماهيرنا".

وعن آفاق أستراليا وطموحها باستضافة مونديال 2034، قال جونسون لوكالة فرانس برس: "من دون أي شكّ، ستستضيف أستراليا كأس العالم للرجال في يوم من الأيام".

وزاد: "وهل أفضل من القيام بذلك بعد استضافة أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم للسيدات؟".

وتتضمّن الاستضافات الكبرى لأستراليا في السنوات المقبلة، احتضان أولمبياد 2032 الصيفي في مدينة بريزبين.

وذكر الاتحاد الأسترالي الأسبوع الماضي أنه يدرس خيارات الترشّح من دون التطرّق إلى ملف مشترك مع إندونيسيا.

وفيما ذكر توهير أن فكرة ترشح إندونيسيا تعود إلى 2019، غرقت الكرة الإندونيسية في الجدل العام الماضي، حيث قُتل 135 شخصا في حادثة تدافع بملعب في جاوة.