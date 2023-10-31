عقب عودته من شمال سيناء، مدبولي يلتقي وزير الاستثمار الإماراتي

التقى، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار الاماراتي، وعددا من المستثمرين لبحث عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية فى مصر.

جاء ذلك عقب عودة رئيس الوزراء من محافظة شمال سيناء بعد أن قام بجولة تفقدية موسعة، يرافقه عدد من السياسيين والإعلاميين والنواب وشيوخ القبائل.

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