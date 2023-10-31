أهالي الحسنة يحتفلون بالذكرى الـ 55 لرفض الانفصال عن مصر

نظمت رئاسة مركز ومدينة الحسنة اليوم احتفالا مميزا بمقر المدرسة الثانوية الصناعية بالحسنة، وذلك بمناسبة مرور ٥٥ عاما علي مؤتمر الحسنة الشهير، الذي رفض فيه مشايخ وعواقل ورموز أهالي سيناء الانفصال عن مصر، وتمسكوا بمصريتهم أمام ممثلي الدول ووسائل الإعلام الدولية.



رئاسة مركز ومدينة الحسنة تحتفل بالذكري الخامسة والخمسين لمؤتمر الحسنة الشهير الصمود والتحدي

وفي حضور مشايخ وعواقل أهالي وسط سيناء وكوكبة كبيرة من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والسادة الإعلاميين وبمشاركة مديرية الثقافة بشمال سيناء والأوقاف والتربية والتعليم ومديري الإدارات المعنية والسادة رؤساء القري بمركز ومدينة الحسنة.

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أوضح رئيس مدينة الحسنة خلال كلمته التي ألقاها أن احتفالنا بهذا اليوم تحت شعار "يوم الولاء والانتماء لمصرنا الغالية " لتعريف الجيل الجديد وابناءنا الطلاب بما فعله الأجداد والآباء ورموز سيناء للتمسك بأرضهم والحفاظ علي الهوية المصرية، برغم كافة التيسيرات والمغريات التي قدمها العدو الإسرائيلي لهم آنذاك.

ورحب مشايخ وعواقل أهالي سيناء الذين رفضوا إغراءات العدو وتمسكوا بالهوية المصرية، ودعموا قواتنا المسلحة والقيادة السياسية إلي أن تحقق النصر في أكتوبر ١٩٧٣.

كما أشار الشيخ بلال سويلم بلال شيخ المجاهدين بوسط سيناء بأن مشايخ سيناء لعبوا دوريا محوريا ووطنيا في إفشال المخطط الصهيوني الذي تم في أكتوبر عام ١٩٦٨، لجعل سيناء دولة مستقلة عن مصر، وأعلنوا جميعا لا لتدويل سيناء وفصلها عن الوطن الأم مصر.

و شمل الاحتفال إلقاء الكلمات الوطنية لمشايخ وعواقل سيناء والسادة الحضور، كما تم عرض فقرات فنية واستعراضية متنوعة لفرق قصر ثقافة العريش.

وفي نهاية الحفل قام المدير العام سعد خليل بغدادي رئيس المركز والمدينة، وبمشاركة المنصة الكريمة بتكريم عدد من أبناء مشايخ القبائل التي شاركت في مؤتمر الحسنة الشهير الصمود والتحدي عام ١٩٦٨، كما قامت جمعية مجاهدي سيناء برئاسة الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء بتكريم عدد ٢٥ من أبناء مشايخ القبائل التي شاركت في هذا المؤتمر الوطني العظيم