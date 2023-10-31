مدرب ليفربول: جاهزون لمواجهة بورنموث ونصلي من أجل دياز

تحدث بيب ليندرز، المدرب المساعد في ليفربول، عن حالة لويس دياز، لاعب الريدز، واستعدادات الفريق لمواجهة بورنموث غدًا الأربعاء، في ثمن نهائي كأس الرابطة.

مدرب ليفربول يتحدث عن مواجهة بورنموث

وقال ليندرز، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي، عن دياز الذي غاب عن مباراة الريدز الأخير بسبب اختطاف والديه: "مذهل، يمكن للكل مشاهدة ذلك، هو لاعب يتمتع بابتسامة دائمة داخل النادي، ونحن نهتم به".

وأضاف: "علينا محاولة مساعدته قدر المستطاع، هناك أمور خارج أيدينا، نأمل أن تتمكن السلطات من العثور على والده، نحن نصلي من أجل ذلك، هو واحد من الفريق وسنواصل القيام بالأمور الصحيحة نحوه".

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وتابع: "الفريق تجاوب بصورة رائعة معه برفع قميصه، كما أن رد فعل الملعب كان لحظة خاصة، شعارنا لن تسير وحدك أبدًا".

أما عن استعدادات ليفربول للمواجهة: "ستيفان بايسيتيتش غير متاح، أما كورتيس جونز فتدرب بالأمس وحظى بخطوات جيدة وسيكون متاحًا".

وبالنظر إلى تدوير التشكيل: "هذا يتعلق بجودة لاعبينا، نملك قدرات مميزة في قائمتنا، أمام تولوز في الدوري الأوروبي أجرينا 8 تغييرات وحافظنا على هوية الفريق، هذا يأتي من التدريب والمقابلات ورغبة وجوع اللاعبين، الكل يريد الظهور".

وأشاد بهارفي إيليوت قائلًا: "لم أره بتلك الجودة في التدريبات من قبل، هو يقدم مستوى ثابت وهذا ما نريده منه، هو يتعامل كلاعب كبير أكثر مما يعتقد الآخرون وكذلك الأمر مع كورتيس جونز، هما يتواجدان معنا منذ فترة طويلة".

وأتم: "إيليوت من اللاعبين الذين يحتاجون لخلق الفرص واللعب بين الخطوط وتمرير الكرة الأخيرة، وهو ذلك اللاعب بالفعل".