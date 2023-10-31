شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الإفتتاح الرسمي لمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية، تحت عنوان "الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات" والمقام بمدينة شرم الشيخ فى دورته 26 برئاسة الدكتورة هدى يسي رئيس المؤتمر رئيس اتحاد المستثمرات العرب وبمشاركة ورعاية كوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة هدى يسي رئيس المؤتمر، وحرم رئيس جمهورية صربيا تمارا فوتيتش، والشيخة مريم الصباح والشيخ عزام الصباح القنصل الفخري لجمهورية القمر المتحدة، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والمهندس تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ.

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فودة يشهد افتتاح مؤتمر المستثمرات العرب بشرم الشيخ تحت عنوان "الشباب محور التنمية فرص وتحديات "





وبدأ المؤتمر بوقوف وفود المؤتمر ممثلي 32 دولة عربية وإفريقية ودولية دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.



وقالت الدكتورة هدى يسى، في كلمتها "يعقد مؤتمرنا على أرض الفيروز أرض السلام أرض سيناء الغالية على قلوب المصريين جميعا"، وقدمت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمجتمع الأعمال والاستثمار وإصدار 22 قرارا لتيسير إجراءات الاستثمار المختلفة

وأعلنت تأييد فخامة الرئيس السيسي لدعمه للسلام لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة



ووجهت التحية والشكر لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة على رعايته ودعمه المؤتمر على أرض أيقونة المؤتمرات العالمية مدينة شرم الشيخ أكبر مدن محافظة جنوب سيناء، وأشهر المدن السياحية في سيناء والعالم.



وأكدت فى كلمتها أن المؤتمر ينعقد فى ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على أهمية تعظيم فرص جذب الاستثمارات حتى تتبوأ دول القارة الإفريقية مكانتها. وفي ظل مبادرته، أن عام 2023، عامًا للشباب العربي.





وأكدت أن التحديات التي يمر بها دول العالم أجمع وتنعكس على جميع الدول، تتطلب عقد اللقاءات لبحث إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة وتعبئة كافة قدرات التعاون الكامنة ما بين الدول العربية والافريقية والدولية، لبناء جسور التعاون والتكامل الاقتصادى المنشود في كافة المجالات التنموية.

يشار الي ان المؤتمر خلال جلسات شاملة على مدى خمسة أيام يبحث المؤتمر استعراض المشروعات ذات العائد المتميز وبناء شراكات مع كبار المستثمرين الدوليين.

بهدف دعم الاقتصاد القومى ومكافحة البطالة من خلال توفير فرص العمل للشباب في ظل عام الشباب العربي، وفي ضوء الاهتمام الكبير من القيادة المصرية بالشباب وبقوتها البشرية للتعامل مع أحدث تطورات ومتغيرات العصر والقدرة على مواجهة كافة التحديات لا سيما في ضوء النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات.





كما يبحث المؤتمر إقامة الاستثمار المشترك والتبادل التجارى والاهتمام الخاص فى ظل الظروف الحالية بقطاع الزراعة والمواد الغذائية التي تتميز بها مصر والقارة الإفريقية مما يكون ذلك دعما لدول العالم أجمع، حيث تصبح القارة سلة غذاء العالم.



كما يعمل المؤتمر على دعم المشروعات الشبابية المتوسطة والصغيرة والمغذية للصناعات الكبرى والصديقة للبيئة ويبحث آليات الاستفادة من الموارد الطبيعية بالقارة الأفريقية والاهتمام بالمواصفات القياسية للجودة المطابقة للمتطلبات العالمية للمساهمة في التصدير وفتح أسواق أمام المنتجات ذات الجودة العالمية.

ودعم الصناعة، والاستثمار العربي المشترك وزيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول العربية بهدف الوصول للسوق العربية المشتركة، كما يتناول المؤتمر دعم برامج التحول الرقمي في كافة القطاعات بما يتماشى مع متطلبات جمهورية مصر الجديدة.