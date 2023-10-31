صحة البحيرة: تركيب اللولب وصل كمستهدف لنسبة 162 % في تنظيم الأسرة بالمحافظة

أكد الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على أهمية الوعي الصحي بخصوص القضية السكانية وأهميتها، وأن محافظة البحيرة ممثلة في مديرية الصحة أثبتت جدارتها في هذا المجال من خلال تجربتها الرائدة فى تنظيم الأسرة، وفي استخدام اللوالب أثناء الولادة القيصرية.

واتضح ذلك من خلال الأرقام التى حققتها في الربع الأول من السنة، حيث جاءت المؤشرات رائعة ومبشرة، حيث تم التركيز على الوسائل طويلة المفعول حيث إن تركيب اللولب وصل كمستهدف لنسبة ١٦٢ % وهي نسبة عالية جدًا بصفة عامة.

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كما أن تركيب اللولب بعد الولادة القيصري ٩٤ % أحدث طفرة في مستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة، وتمنى سيادته بأن المستشفيات الغير تابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، كمستشفى دمنهور التعليمي، وكوم حمادة التخصصي، ووادى النطرون، تحقق نفس الأرقام التى حققتها مستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة، وتصبح مستشفيات المديرية بالنسبة لها مثل يُحتذى به، وأن البحيرة أصبحت مثل يُحتذى به، وأن تركيزنا الآن منصب على اللولب العادي ونحن نعمل عليه لحل مشكلة الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل للتدريب على الدليل الإرشادي للرسائل الصحية لتنظيم الأسرة التى تم تنظيمها من خلال التعاون المشترك بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، وهيئة جونز سنو، والتى تستمر على مدار يومين بقاعة التدريب بالمديرية، وبحضور الدكتورة هناء الخولي مدير وحدة الإعلام بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة،والدكتور خالد عاطف مدير عام التخطيط السكاني بالوزارة.

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