ضبط مدرس مساعد بكلية طب أسنان وطالب بإحدى معاهد الهندسة يتاجرا في النقد الأجنبي بالدقهلية

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا في ضبط مدرس مساعد بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر وطالب بأحد معاهد الهندسة الخاصة حال قيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة حى الأشجار بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وتبادل العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وبحوزتهما مبلغ مالي وقدره 16890 يورو، ومواجهتهما اعترفا بالاتجار فى النقد خارج القنوات الشرعية.

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وكانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا تفيد بقيام مدرس مساعد بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وطالب بأحد معاهد الهندسة الخاصة بالاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة حي الأشجار بنطاق قسم شرطة أول المنصورة، وتداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء مخالفات بذلك أحكام القانون الخاص بالبنك المصرفي والنقد.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وإعداد حملة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، وضبط كل من:"عماد الدين.م.أ.م""،38 عاما، مدرس مساعد بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر ومقيم قرية ميت سويد مركز بني عبيد محافظة الدقهلية و"محمد.س.م.س"،23 عاما، طالب بمعهد خاص للهندسة والتكنولوجيا ومقيم قرية ميت زنقر مركز طلخا حال تواجدهما بمنطقة حي الأشجار وبحوزتهما 16890 يورو، وهاتف محمول،.

بمواجهتهما اعترفا باستبدال تبادل وبيع العملات الأجنبية النقدية خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء مخالفين بذلك أحكام القانون الخاص بالبنك المصرفي والنقد، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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