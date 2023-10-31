الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعي ضمن مشروع «حيّنا»

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وذلك لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعي ضمن مشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا» بمدينة قنا.

قام بتوقيع البروتوكول كل من السيدة رانيا هدية الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشـة السكرتير العام المساعد، والدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حامد حجازي المدير الوطني للمشـروع بالهيئة، والمهندس عمرو لاشين المدير التنفيذي للمشـروع بالبرنامج.

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ومن جانبه أوضح محافظ قنا أنه بموجب بروتوكول التعاون سوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بتنفيذ 3 وحدات ترشيح طبيعي بهدف توفير المياه النظيفة من خلال تكنولوجيا فعالة وصديقة للبيئة، كما يهدف البروتوكول إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع المحلي للحفاظ علي المياه وبناء قدرات النظراء المحليين.

الجدير بالذكر أن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا " يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية وبتمويل مشـترك من الحكومة المصرية ووزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، حيث يتمثل الهدف العام للمشروع في تطوير منهجية أكثر شفافية وكفاءة واستدامة لإدارة الأراضي، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة.

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا محافظ قنا

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