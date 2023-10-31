تفاصيل جلسة استطلاع تضامن النواب بشأن مراكز الإغاثة

عقدت لجنة التضامن بمجلس النواب، جلسة استطلاع ومواجهة برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة.

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ضرورة الاهتمام بملف مواجهة الأزمات والكوارث والاستفادة من التطورات الحديثة والتكنولوجية في هذا المجال.

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وقال القصبي: هذه جلسة مهمة وغير تقليدية تتناول قضية تفرض نفسها على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، هى الأزمات والكوارث، ما هي قدراتنا وإمكاناتنا للتعامل مع الأزمات والكوارث، وهل يمكن تجنب حدوثها وآثارها، والاستعداد الكافي لها.

وتابع: لجنة التضامن تابعت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص هذا الملف، ولديها مخاوف بشأن تحديات هذا الملف ومخاطر الأزمات والكوارث، لذلك اهتمت بعقد هذه الجلسة لبحث هذه القضية الهامة بحضور نحو 13 وزارة.

وأضاف القصبي "هناك العديد من الكوارث الطبيعية وغيرها، والعالم الآن يتحدث ويشير بأصابع الاتهام إلى دول تستخدم التكنولوجيا الحديثة في صناعة الكوارث، ومخاوف من تدخل دول لديها إمكانيات وعلماء تستخدمهم في إحداث أزمات في بعض الدول، وهناك من يؤيد ذلك، وهناك من يرى أنها لم تدخل حيز التنفيذ".

الاستفادة من الخبراء والجهات المعنية بالأزمات

وأكد على ضرورة أخذ الاستعدادات اللازمة لهذه الأمور، والاستفادة من الخبراء والجهات والإدارات المعنية بالأزمات والكوارث، لافتًا إلى أن هناك في وزارات توجد إدارات للأزمات والكوارث، لكن في بعض الوزارات الأخرى لا توجد إدارات للأزمات رغم أنها جهات أساسية لمواجهة الأزمات، فهذا الملف له خطورته وتحدياته.

واستطرد القصبي: "نفتح هذا الملف ونعلم حجم وقيمة الدولة المصرية الكبيرة، ونعلم قيمة اختيار مصر لتستضيف مؤتمر قمة المناخ، كما يتزامن مناقشة هذا الملف مع الأزمة الفلسطينية واحتياج الشعب الفلسطيني للإغاثة والدعم، وفي أزمة السودان كذلك، وهذا قدر الدولة المصرية، ونحن لا نناقش هذا الملف لننظر له من منظور ضيق، ولكن في اعتبارنا مصر والحفاظ عليها وأمنها واستقرارها، والدولة المصرية مكانتها رائدة في المنطقة ورأينا دورها في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وهو الملف الذي يتابعه الرئيس السيسي بنفسه، وأننا لدينا اهتمام من الدولة بمواكبة التطورات في ملف مواجهة الأزمات والكوارث".

واستكمل: "نريد أن نكون مع القيادة السياسية في نفس الاتجاه، ولا ننفصل عنها، نحن أمام مسئولية وطنية وأخلاقية وإنسانية تحتاج منا العمل والإخلاص والصدق، ولا يصح أن نقدم بيانات منقوصة أو نضحك على نفسنا، نريد أن نستفيد من كل الوزارات المشاركة في الجلسة".

وأكد على ضرورة الاقتداء بالقيادة السياسية في التعامل مع الأزمات والمشكلات وسرعة مناقشتها ومتابعتها لإيجاد الحلول اللازمة.



رئيس هيئة الإسعاف

أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، أن هناك 3000 سيارة إسعاف موزعة على مستوى الجمهورية.

وتابع خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، بجلسة الاستطلاع والمواجهة حول الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة الكوارث والأزمات، قائلا إن هذه السيارات موزعة بحسب الطبيعة السكانية ووفقا للمناطق الأكثر خطورة.



ولفت الدكتور عمرو رشيد إلى وجود 17 معيارا لتوزيع سيارات الإسعاف حسب خريطة الجمهورية، موضحًا أن سيارة الإسعاف تصل إلى المكان المطلوب خلال 8 دقائق فى البلاغات الطارئة.

وشدد رئيس هيئة الإسعاف على وجود تعاون بين جهات الدولة للتعامل مع الأزمات الطارئة ضاربا مثال بالإجراءات التى اتخذتها أجهزة الدولة فى حادث الإسكندرية الذى وقع منذ أيام وراح ضحيته عدد من المواطنين.

واستطرد رئيس هيئة الإسعاف، قائلا: التنبؤ بالأزمة يحل أكثر من 50 أو 60 % من المشكلة حال وقوعها.

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