الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رياضة

أول تعليق من فينيسيوس بعد التجديد لريال مدريد حتى 2027

فينيسيوس،فيتو
فينيسيوس،فيتو

عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن سعادته البالغة بتجديد عقده مع النادي الملكي حتى 2027 المقبل.

فينيسيوس سعيد بالتجديد

وقال فينيسيوس عبر موقع ريال مدريد: "مرحبا مدريديستاس، أنا سعيد جدا بتمديد عقدي. إنه حلم بالنسبة لي، وآمل أن أتمكن من الاستمرار هنا لسنوات عديدة وتسجيل العديد من الأهداف والفوز بالعديد من الألقاب. شكرا لكم على محبتكم الدائمة وهلا مدريد!"

سبب جائزة فينيسيوس جونيور 

وتوج فينيسيوس جونيور بجائزة سقراط تقديرا للعمل الإنساني الذي يقوم به لاعبو كرة القدم بحسب الصحفي ماريو كورتيجانا.

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وشملت المساهمات البارزة للنجم فينيسيوس إنشاء مدرسة ومستشفى في مسقط رأسه بامبالي، وكانت لجنة متميزة مكونة من ستة أعضاء مسؤولة عن عملية اختيار الجائزة في العام الماضي.

وفي 2022، استثمر فينيسيوس 335 ألف يورو في معهد "Vini Jr"، وهو تطبيق تعليمي مصمم لمساعدة الطلاب المحرومين.

وأسهم فينيسيوس فيما يزيد عن مليون يورو في 2023. وبالتطلع إلى عام 2024، من المتوقع أن يرتفع التزام فينيسيوس إلى مستوى أعلى، مع تعهد بقيمة 2.5 مليون يورو.

والجوائز الرئيسة التي يتم تقديمها خلال حفل سنوي، هي جائزة الكرة الذهبية للرجال والسيدات لأفضل لاعب ولاعبة خلال العام السابق، وكأس كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وهناك أيضًا جائزة نادي العام، وجائزة سقراط.

وفي الموسم الماضي سجل فينيسيوس 23 هدفا وصنع 21 في 55 مباراة مع ريال مدريد.

وكان فينيسيوس جونيور قد تعرض لإهانات عنصرية في مباراة ريال مدريد وفالنسيا الموسم الماضي على ملعب ميستايا ما فجر أزمة كبيرة.

كما تعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية من عدد من جماهير برشلونة في الكلاسيكو، يوم السبت الماضي، وهو الأمر الذي رفضه برشلونة.

ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2024، ويتطلع مسؤولو المرينجي لتأمين مستقبله داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

وقبل أيام قال فابريزيو رومانو، عبر حسابه الموثق على منصة "X": "تمديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد تم بنسبة 101%، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قريبًا".

 

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