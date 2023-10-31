الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رياضة

ميسي يحتفل بالكرة الذهبية مع لاعبي إنتر ميامي (صور)

إنتر ميامي،فيتو
إنتر ميامي،فيتو

احتفل ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم الكرة الذهبية خلال تدريبات فريقه الأمريكي.

ونال ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في تاريخه كرقم قياسي غير مسبوق.

وكان ميسي قد صرح عقب حفل الكرة الذهبية، أمس الإثنين: "لا أعتقد أنني سأعود لنادي برشلونة مدربا، فالتدريب لا يروق لي، إذا عدت لن أكون مديرا فنيا، لكن سأتعاون مع النادي".

منصب ميسي المحتمل في برشلونة 

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي يحلم بأن يصبح المدير الرياضي لنادي برشلونة يوما ما.

ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى ديسمبر 2025، وصرح خلال حفل الكرة الذهبية بأنه لا يعرف متى يريد أن يتوقف عن لعب كرة القدم.

 

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وفاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023.

وعزز صاحب ال(36 عاما) تربعه على عرش الجائزة المرموقة، حيث فاز بها للمرة الثامنة في مسيرته، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي (5).

 

ميسي يسب مذيع إسباني شهير

وجه ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، سبابا لأحد المذيعين خلال حوار أجراه عقب الفوز بجائزة الكرة الذهبية في الحفل الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأجرى ميسي حوارا عبر الهاتف، مع المذيع الإسباني الشهير إيباي لانوس أحد رواد الألعاب الإلكترونية، والصديق المقرب من البرغوث.

ونشرت شبكة "أوليه" الأرجنتينية فيديو الواقعة، حيث قال إيباي: "تهانينا ومبروك لك ليو.. أتمنى أن تستمتع بالكرة الذهبية كثيرًا".

ورد ميسي: "شكرًا.. لكن أنا غاضب منك، لم يعجبني ما فعلته في ذلك اليوم"، وهنا سأله إيباي: "ما الأمر؟".

قال ميسي: "أرسلت لك رسالة فقرأتها أمام الجمهور بأكمله. لن أرد عليك الآن، لأنك تجعل كل شيء علنيا. ليس لديك خصوصية. رددت عليك بشكل جيد وبمزاج جيد، وأنت تقرأها أمام الجميع".

ودافع إيباي عن نفسه: "لقد حجبت صورة الرسالة في كل الأحوال"، لكن ميسي قال ضاحكا: "لم تظهرها لكنك قلتها.. في المرة المقبلة لن أرد عليك، سأتجاهلك بعد الآن".

وحاول المذيع الإسباني تغيير الموضوع، حيث قال: "ماذا تعني لك هذه الكرة الذهبية؟"، لكن ميسي رد مقاطعه، وهو يضحك: "نعم.. غير الموضوع يا ابن الـ*****".

 

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