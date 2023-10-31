تعيين إيمان جمعة مديرا تنفيذيا للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»

المنشطات، أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بتعيين إيمان جمعة مديرا تنفيذيا لـ المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو)، لتتولى بذلك مهام منصبها بدء من اليوم الثلاثاء.

وتعد الدكتورة إيمان جمعة أحد القيادات التنفيذية بالوزارة والتي تمتلك رصيد كبير من الخبرات التنفيذية والوظيفية والعلمية حيث شغل منصب عضو المكتب الفني لوزير الشباب والرياضة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

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وأضاف أن النادو المصرى يمثل أحد أهم الآليات التى ترتكز عليها خطة وزارة الشباب والرياضة فى تطوير أداء وفاعلية المنظومة الرياضية المصرية فى مختلف اللعبات الرياضية وخاصة الفردية منها مشيرا الى أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم للنادى المصري بغرض توثيق أوجه التعاون والتنسيق المشترك بينه وبين المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المنشطات متمثلة فى المكتب الإقليمي، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مختلف مجالات التعاون وخاصة فى شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة فى أوساط الرياضيين.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، نعى ببالغ الحزن والأسى الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، والعضو بلجنة الخبراء بالوكالة الدولية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الخامسة الإفريقية لمكافحة المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.

وكان مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو)، قرر تكليف المهندس محمود الشامي عضو مجلس الإدارة للقيام بمهام المدير التنفيذي للمنظمة بشكل مؤقت، خلفا للدكتور هانم أمير التي وافتها المنية قبل أيام.

وزير الشباب والرياضة ينعى الدكتورة هانم أمير

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، نعى الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي لـ المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، والعضو بلجنة الخبراء بالوكالة الدولية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الخامسة الإفريقية لمكافحة المنشطات.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة والرياضة المصرية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقال صبحي: " كانت الدكتورة هانم أمير خير نموذج لتعزيز مكانة مصر في المجال الرياضي وتعزيز الدور الرياضي للمرأة".

من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة كواليس مهمة في قضية غياب الكشف عن المنشطات في مباريات الدوري الممتاز التي لم تشهد اتخاذ إجراءات الكشف عن المنشطات على اللاعبين بها كما يحدث في كل البطولات القارية والدولية.

أضافت المصادر: اتحاد الكرة لديه ديون لدى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وصلت إلى 11 مليون جنيه وهو الأمر الذي تسبب في غياب الوكالة عن القيام بدورها في الكشف عن المنشطات.

وأوضحت أن اتحاد الكرة قام بسداد مليون و400 ألف جنيه علي مدار السنوات الماضية إلى الوكالة ومازال لديه ديون تصل إلى 11 مليون جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس اتحاد الكرة الأسبق في ولاية المهندس هاني أبوريدة كان قد سدد 500 ألف جنيه وجاء من بعده أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي أدارت الجبلاية ليسدد هو الآخر نصف مليون جنيه قبل أن يسدد المجلس الحالي مبلغ وصل إلى 400 ألف جنيه ولكن كل هذه الأرقام لم تكن كافية تماما من أجل عودة الوكالة لممارسة دورها في الكشف عن المنشطات.