رئيس الأرصاد الجوية يكشف خطوات التنبؤ والتعامل مع الظواهر الطبيعية

أكد اللواء هشام حسن طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر من أوائل الدول التي ساهمت في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قائلا: لدينا 120 محطة على مستوى الجمهورية، يتم تجميع البيانات منها ومعالجتها وتحليل الخرائط ومن خلالها يتم التنبؤ، والمعلومات التي تصدر عن الهيئة تكون دقيقة للغاية.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة.

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وأشار إلى أنه يتم الربط مع قطاع الأزمات في مجلس الوزراء، وره مرتبط بغرف العمليات في المحافظات، وهناك ربط كذلك مع كافة المحافظين، مع مراعاة الدقة الكبيرة لتوصيل المعلومة بكفاءة.

وأوضح أن الهيئة بها واحد من الخبراء المتخصصين في الأرصاد مسئول عن محافظة 24 ساعة، مشيرا إلى أن الهيئة عليها دور هام في الأزمات والكوارث والإنذار المبكر.

وأشار إلى أنه في حالة وجود أي أحداث تتعلق بالطقس والمناخ والأمطار والأحوال الجوية وغيرها، يتم التعامل المسبق معها قبلها بوقت كاف، في التنبؤ وجمع المعلومات، لتبدأ عمليات الإنذار المبكر.

من جانبه طالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بملف مواجهة الأزمات والكوارث والاستفادة من التطورات الحديثة والتكنولوجية في هذا المجال.

وأشار إلى أن لجنة التضامن تابعت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص هذا الملف، ولديها مخاوف بشأن تحديات ومخاطر الأزمات والكوارث.

وقال: "هناك العديد من الكوارث الطبيعية وغيرها، والعالم الآن يتحدث ويشير بأصابع الاتهام إلى دول تستخدم التكنولوجيا الحديثة في صناعة الكوارث، ومخاوف من تدخل دول لديها إمكانيات وعلماء تستخدمهم في إحداث أزمات في بعض الدول، وهناك من يؤيد ذلك، وهناك من يرى أنها لم تدخل حيز التنفيذ".

وأكد ضرورة أخذ الاستعدادات اللازمة لهذه الأمور، والاستفادة من الخبراء والجهات والإدارات المعنية بالأزمات والكوارث، لافتًا إلى أن هناك في وزارات توجد إدارات للأزمات والكوارث، لكن في بعض الوزارات الأخرى لا توجد إدارات للأزمات رغم أنها جهات أساسية لمواجهة الأزمات، فهذا الملف له خطورته وتحدياته.

وقال: نفتح هذا الملف ونعلم حجم وقيمة الدولة المصرية الكبيرة، ونعلم قيمة اختيار مصر لتستضيف مؤتمر قمة المناخ، كما يتزامن مناقشة هذا الملف مع الأزمة الفلسطينية واحتياج الشعب الفلسطيني للإغاثة والدعم، وفي أزمة السودان كذلك، وهذا قدر الدولة المصرية، ونحن لا نناقش هذا الملف لننظر له من منظور ضيق، ولكن في اعتبارنا مصر والحفاظ عليها وأمنها واستقرارها، والدولة المصرية مكانتها رائدة في المنطقة ورأينا دورها في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وهو الملف الذي يتابعه الرئيس السيسي بنفسه، وأننا لدينا اهتمام من الدولة بمواكبة التطورات في ملف مواجهة الأزمات والكوارث.

وشدد رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، على ضرورة الاقتداء بالقيادة السياسية في التعامل مع الأزمات والمشكلات وسرعة مناقشتها ومتابعتها لإيجاد الحلول اللازمة.