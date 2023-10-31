غرفة صناعة البترول تطالب بإعادة النظر في ملف الأسمدة

أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن التعدين أساس للصناعة، فهو المادة الخام اللازمة، وعليه فأن تسريع وتيرة الخطوات الداعمة لهذا القطاع سيلعب بذوره دورا هاما في النهوض بالصناعة.

جاء ذلك خلال لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفي السلاب، اليوم الثلاثاء، مع المصنعين والمستثمرين للاستماع للمشكلات والتعاون لوضع الحلول اللازمة، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني الصناعي.

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وشدد " أبو بكر" علي أهمية الاستفادة من الجهات البحثية حيث يمكن القيام بحزم دراسات جدوى لبعض الصناعات، مشيرًا في الوقت ذاته إلي أن أهمية إعادة النظر في ملف صناعة الاسمدة، حيث أن جميع مواردها الخام متوفرة، وكذا البوتاسيوم الذي يتم استيراده، فلدينا أكبر مكان به بوتاسيوم وبقالنا سنين رايحين جايين عشان نخلص أموره.

من جانبه، تقدم محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين، برؤيه لتنمية الصادرات إلي اللجنة البرلمانية، مشددًا علي أهمية التركيز في عملية الصناعة علي القيمة المضافة من التكنولوجيا.

ولفت "قاسم" إلي أن التوسعات الصناعية لن تحدث إلا بتوفير أراضي صناعية مرفقة، وللأسف فهناك مشاكل في المرافق أو إذا تواجدت فهي غير كافية، مشددًا أيضا علي وجود إشكالية تتعلق بتأخر لوائح التشريعات الصناعية والخاصة بالاستثمار ولعل أبرز مثال لائحة قانون الاستثمار التي خرجت بعده بسنوات وللأسف كانت معيبة.

وخلال كلمته، أكد أسامه التابعي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أهمية توحيد الجهات المُختصة بتنفيذ جميع المهام، بدلا من توزيعها علي 3 هيئات، مشيرًا إلي أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بدور كبير لكن لديها عجز. وشدد "التابعي" في السياق ذاته علي أهمية تدريب كافة المتعاملين في مجال الاستثمار للتعامل مع القوانين واللوائح الجديدة، قائلًا: "الرئيس يولي اهتمام كبير بالصناعة وتشجيع الاستثمار، إلا أن هناك موظفين صغار ليست علي قدر هذه المسئولية وتعرقل الأمور".

نقيب المستثمرين

وأكد محمد جنيدي رجل الأعمال ونقيب المستثمرين الصناعيين أن الصناعة تحتاج إلى خطة وعنوان لاستكمال عناصر القدرة التنافسية للصناعة ولا يجب ان تعمل مصر في غيبة عن محيطهاولابد من خطة تستهدف الدول المستهدفة للتصدير واجراء دراسات حول أسعار الطاقة في الدول المحيطة مشيرا الى اهمية دعم الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والنهضة من خلال التسهيلات مثل الاسمنت والحديد المحروقات ولابد أن تكون للصناعة أسعار منافسة من دعم يقدم للصناعة.

واوضح ان هناك قطاعت نشطة منها قطاع النقل الذي يشهد تطورا غير مسبوق ولابد من توطين الصناعات الكبرى مثل النقل والقطارات والبتروكيماويات ودعمها.

لجنة الصناعة بمجلس النواب

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الرابع الحالي مبنية على الاستعانة بالآراء الخاصة برجال الصناعة، وفقا لتخصصاتهم من أجل وضع الحلول اللازمة لكافة الأزمات.

مناقشة مشكلات الصناعة وتعميق المنتج المحلي

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور عدد من المصنعين والمستثمرين للاستماع للمشكلات والتعاون لوضع الحلول اللازمة.

تحديات توطين الصناعة

وأشار السلاب، إلى أن لجنة الصناعة خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية حرصت على حل عدد من المشكلات وحققت بعض المتطلبات، قائلا: وما زلنا نحتاج جهود أكبر ومواجهة التحديات لتوطين الصناعة، ووضع الحلول اللازمة لزيادة المكون المحلي.

إنهاء مشكلات المصنعين لتحقيق مستهدفات التنمية

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هناك تواصل دائم مع المصنعين من أجل إنهاء كافة المشكلات لتحقيق مستهدفات التنمية بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.