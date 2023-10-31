رئيس الوزراء: مصر ترفض سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين في قطاع غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر ترفض سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفى بمعبر رفح، أن مصر تواصل جهودها لحلحلة الأزمة غير المسبوقة في قطاع غزة.

وأكد ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، أن إسرائيل قصفت محيط الجانب الفلسطيني من معبر رفح لمنع دخول المساعدات وترهيب مزدوجي الجنسية.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات، أننا نتطلع إلى زيادة حجم المساعدات لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.

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وتابع: أن ما يحدث فى غزة ليس ضد جهات مسلحة بل مقاومة وطنية، داعيا المجتمع الدولي وكل المنظمات ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها حيال ما يجرى فى غزة.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات، أننا على أتم الاستعداد لإدخال آلاف الشاحنات يوميا عبر معبر رفح، ولكن الجانب الإسرائيلي يؤخر ويؤجل دخول الشاحنات، كما أنه يمنع الوقود منعا باتا.

وتابع أن مصر تتبنى السلام الدائم العادل القائم على حل الدولتين، مشيرًا إلى إن كل فلسطيني مرحب به لكن دون أى إجراءات جماعية، فالفلسطيني إما من عائلة مصرية أو شقيق أو متزوج أو مقيم فى مصر، مشددا على أن مصر لم تخصص على مدى التاريخ أى مخيما للإخوة الفلسطينيين.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري، أن إسرائيل تمنع ممثلي الإرادة الدولية والمنظمات الدولية من دخول غزة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ثوابت الموقف المصري حول القضية الفلسطينية في اتصالاته الهاتفية مع قادة العالم.

وأكد ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري، أن أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة لهم الحق في الحياة والعلاج ودفن شهدائهم.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الأمين العام للأمم المتحدة والمدعي العام للجنائية الدولية من دخول الأراضي الفلسطينية.

وقال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، ندعو إلى وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات، أن قطاع غزة يحتاج يوميا نحو 500 شاحنة مساعدات إنسانية وندعو إلى تكاتف دولي لإنقاذ أهالي القطاع.

وأكد ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، أن 250 شاحنة عبرت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات، إن مصر تؤكد على رفضها التهجير القسري لسكان قطاع غزة، مضيفًا أن مصر تؤكد بشكل واضح أنها لن تقبل التهجير القسري لأي مواطن فلسطيني إلى الأراضي المصرية.

وأشار رئيس هيئة الاستعلامات أن مصر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لإنقاذ الأبرياء والمدنيين، موضحًا أن مصر ستبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن أرضها

وأكد ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، أن مصر أكدت أن ما يجري في قطاع غزة هو عدوان لا تقبله الشريعة الدولية ويتجاوز حق الدفاع عن النفس.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات، أن 45% من مساكن قطاع غزة تضررت جراء العدوان الإسرائيلي.

رسائل هامة لـ مدبولي من أرض سيناء

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توجيه العديد من الرسائل الهامة خلال زيارته إلى شمال سيناء اليوم الثلاثاء، مؤكد أن مصر لن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابها.

لقاء رئيس مجلس الوزراء مع شيوخ وعواقل سيناء

وقال مدبولي، في كلمته خلال لقائه بمشايخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش، “نحن مستعدون كمصريين للدفاع عن كل ذرة رمل في شمال سيناء وهذه رسالة واضحة أبدأها اليوم في حديثي معكم، لن نسمح لأحد بأن يقترب منها”.

وقال رئيس الوزراء “إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارا خلال الفترة الأخيرة أن مصر لن تسمح أبدا بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابها، وهذه رسالة مهمة أحب أؤكد عليها”.

وأضاف مدبولي، في كلمته، “إنه لشرف كبير لي أن أكون متواجدا معكم اليوم نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي نطلق المرحلة الثانية من مراحل تنمية شمال سيناء”.

مصطفى مدبولي يؤكد على أهمية الحفاظ على سيناء

وتابع “إن هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر على مدار التاريخ، ومن أول ما قرأنا في كتب المدارس، ومن أول ما بدأ التاريخ يسطر حضارة مصر القديمة والفراعنة منذ آلاف السنين، دائما كان التهديد لمصر، ومحاولة النيل من مصر يأتي من هذه المنطقة، ولهذا السبب يعتبر الشعب المصري منطقة شمال سيناء أغلى بقعة لدينا”.

وأردف مدبولي “لا توجد أسرة في مصر ليس بها أب أو أخ أو عم لم يخدم في قواتنا المسلحة ولا في الشرطة وخدم في شمال سيناء وبذل روحه، سواء استشهد، أو أصيب، أو شارك في العمليات.. وعلى المستوى الشخصي يشرفني أن والدي رجل من رجال القوات المسلحة، ووالد الدكتور خالد عبدالغفار رجل من رجال القوات المسلحة أيضا “، موجها التحية لأرواح الشهداء، ومقدما الشكر لرجال القوات المسلحة.

وقال رئيس الوزراء “إن سيناء تعرضت لمشاكل كثيرة منذ احتلال عام 1967 وحتى حرب 1973، وخضنا منظومة معاهدات سلام حتى تم استعادة جميع الأراضي، وتم وضع العديد من الخطط لتنميتها، وحاولت الدولة في ظل إمكانياتها، التي لم تكن كبيرة، تنفيذ بعض المشروعات منذ بدء تحريرها وحتى عام 2014 “.