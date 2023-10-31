ورش عمل لتدريب الموجهين على المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي بكفر الشيخ (صور)

تابع محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ تنفيذ ورش عمل تدريب الموجهين على المنهج الجديد للصف السادس الإبتدائي في مادتي اللغة العربية والقيم واحترام الآخر بمركز مصادر التعلم، وهو ما أعقبه تدريبات وورش عمل تستهدف 892 معلما للصف السادس بالإدارات التعليمية المختلفة، يأتي ذلك في ضوء إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رؤية مصر الإصلاحية لتطوير التعليم، وانطلاقا من إهتمام الوزارة برفع الكفاءة المهنية للمعلمين فى ظل تطبيق النظام التعليمى (2.0 Education) للمرحلة الابتدائية.

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وصرح، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن ممكنًا دون الإيمان العميق للقيادة السياسية المصرية بضرورة التغيير؛ فالإصلاح الشامل للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة بناء الإنسان المصري

وأشاد، مصطفي مرعي مدير التعليم، العام أثناء تفقده ومتابعته لورش العمل انتظام العمل وتفاعل المتدربين مع المدربتين، سماح لويزو ودعاء عجلان وحث المتدربين على تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبى والعمل على نقل خبراتهم لزملائهم من المعلمين الجدد وتطبيق تلك الخبرات داخل المدارس.

كان التدريب بحضور رشدي عبدالعزيز مدير التعليم الابتدائي، والسيد عيد الموجه العام للغة العربية وعمرو عبادى الموجه المركزي للغة العربية.

وعبرت، سماح لويزو المدربة بالبرنامج التدريبي أن التطوير الذي حدث بالمنهج انتقل من اكتساب المعرفة إلى إنتاجها، ومن تعلم المهارات إلى توظيفها في مواقف التعلم وتعميمها في حياة المتعلم خارج الصفوف وهو ما يهدف إلي بناء مُواطن قادر على التواصل الحضاري واحترام التنوع وبناء حوار إيجابي مع الآخر خاصة أن المناهج الجديدة كمادة القيم واحترام تضمنت القيم الأصيلة التي تعد سياجا يحمي وطننا.

والجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد قامت ورش عمل سبقت تلك التدريبات بأسبوع بالقاهرة بالتعاون مع نهضة مصر وحضرها المدربون المنتقون بعناية والموجهون الأوائل للمديريات ومديري التعليم الابتدائي من المحافظات المختلفة.