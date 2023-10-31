الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

الملا يستقبل رئيس كابريكورن إنرجي البريطانية لمناقشة أنشطة الشركة في مصر

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال اللقاء،فيتو

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية راندى نييلى الرئيس التنفيذى لشركة كابريكورن إنرجى البريطانية وإليانور رولى المدير العام للشركة.

الملا يستقبل رئيس شركة كابريكورن إنرجي البريطانية لمناقشة انشطة الشركة في مصر

وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مصر خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية خاصة وأن هناك احتمالات بترولية جيدة للبحث فى الطبقات العميقة التى حققت نجاحات لشركات أخرى فى المنطقة، بالاضافة إلى الانتاج من المصادر غير التقليدية من الغاز والزيت الصخرى باستخدام تكنولوجيات متخصصة فى هذا المجال، فضلا عن مشروعات حقن المياه لزيادة الضغط بالخزانات بهدف زيادة الانتاج.

وحضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول.

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وفي سياق آخر أعلن مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس أن النسخة السابعة التى ستنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير ستشهد إطلاق أول ملتقى " تحدى تكنولوجيا المناخ " فى المنطقة، وذلك تأكيدًا على التزام مصر الراسخ بالمساهمات الوطنية المحددة وهدفها الطموح لخفض الانبعاثات الضارة بنسبة 65% بحلول عام 2030. 

ويعد ملتقى "تحدى تكنولوجيا المناخ" بمثابة منصة عالمية للشركات الناشئة فى جميع انحاء العالم التي تهتم بتسليط الضوء على الحلول التكنولوجية المبتكرة ونماذج العمل المتميزة المقدمة بواسطة تلك الشركات، وذلك بهدف الاسراع بعملية انتقال الطاقة، هذا إلى جانب العمل على تعظيم الإمكانات غير المستغلة لدى المبتكرين فى مجال الطاقة لتحقيق أهداف المبادرة العالمية للوصول لصفر انبعاثات، وسيتم استعراض هذه النماذج أمام أعضاء لجنة من الخبراء المؤثرين فى المجال.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تكثف جهودها لتنويع مصادر الطاقة وإزالة الكربون بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأنها تؤمن بأهمية الابتكار وتطوير الحلول والممارسات الجديدة لتحقيق مساعيها والتزاماتها فى مجال تغير المناخ.

وأضاف الملا أن ملتقى "تحدى تكنولوجيا المناخ 2024" هو انعكاس لرؤية مصر فى هذا المجال، حيث يشهد العالم حاليًا ابتكارات لا مثيل لها تمهد الطريق من أجل مستقبل منخفض الكربون، وتعد الشركات الناشئة هي الرائدة في هذا الاتجاه وستعمل على استعراض مجهوداتها من خلال ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة.

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