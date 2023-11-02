الخميس 02 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبيرة تحدد متطلبات إدراج شركات الطاقة الجديدة في البورصة

صفاء فارس، فيتو
صفاء فارس، فيتو

قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال، إنه قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قرار رقم ١٦٣ لسنة ٣٠٢٣ بشأن معايير قيد جهات التحقيق المصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. 

وأضافت في تصريحاتها أن من أهم معايير قيد التحقق المصادقة المصرية، أن تكون الجهة طالبة القيد شخصًا اعتباريًّا والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة لمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق المصادقة والحصول علي شهادة اعتماد الايزو الخاصة بتوثبق أعمال التحقق المصادقة المشروعات خفض الكربون. 

 

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وأشارت إلى أن كل الشركات التي يتم قيدها يجب أن تتأكد الهيئة ان هذه الشركات تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية، وفي حالة تداول هذه الشهادات في البورصة المصرية تساعد على الحفاظ علي البيئة وعلى المناخ والتعامل مع الطاقة النظيفة من أهم الاشتراطات الدولية وهي المستقبل البورصة المصرية بس أكيد هتاخذ وقت حتى تسطيع الشركات توافق أوضاعها لكي تتلائم مع المعايير. 

وأوضحت إلى أن هذه من ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ ٢٧ بمدينة شرم الشيخ السنة الماضية، كما  ان سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعد منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر، وإفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الكربوني والاستفادة من إصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها. 

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وتابعت: "في المستقبل سيكون هناك شروط قوية تمنع أي شركة تداول في أي بورصة لا تتبع المعايير الخاصة المحافظة على البيئة النظيفة هذا على مستوى العالم". 

 

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