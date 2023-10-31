الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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سياسة

خبير استراتيجى: إسرائيل ترتكب جرائم حرب مكتملة الأركان في غزة

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

طوفان الأقصى، أكد اللواء محسن الفحام الخبير الإستراتيجى أن ما تقوم به إسرائيل حاليًا يمثل إبادة جماعية وجرائم حرب مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأضاف الفحام لـ"فيتو": إن استعداد عناصر المقاومة الفلسطينية لصد هذا الهجوم واتخاذ عدة مناطق كاشفة لأى تحركات برية تقوم بها القوات الإسرائيلية بالإضافة الى خبرتهم فى حرب الشوارع والميادين الضيقة وهو ما يفتقده الجندى الإسرائيلى.

وتابع الفحام: إنه ترتب على هذا الهجوم العنيف خسائر هائلة فى الأرواح لدى المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني خاصة مع تدخل القوات الجوية  وقيامها بهجوم ضخم وعنيف على عموم مناطق غزة.

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وأشار الى أن الغرض من هذا الهجوم البرى إستعادة ثقة الإسرائيليين فى حكومتهم والتأثير على عمليات التفاوض للإفراج عن الأسرى ومحاولة استهداف عناصر المقاومة الفلسطينية بدعوى أن عناصرها تستخدم المستشفيات للتحرك من خلالها والقيام بعمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلى.

الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد كتيبة “بيت لاهيا” التابعة لحماس نسيم أبو عجينة.

استهداف 300 هدف في غزة

كما بين الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أكثر من 300 هدف في غزة خلال الليلة الماضية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري في بلدة عارورة قرب رام الله، بحسب ما ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية.

اقتحام بلدة إذنا قضاء الخليل

الإحتلال الإسرائيلي، كما اعتقلت قوات الاحتلال زوجة  النائب في المجلس التشريعي محمد مطلق أبو جحيشة عائشة أبو أسعد، بعد اقتحام بلدة إذنا قضاء الخليل، للضغط على أبنائها لتسليم أنفسهم.

استهداف 3 آليات صهيونية

غزة، وفتح مجاهدو القسام  النار من أحد الكمائن باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام شمال القطاع ويستهدفون 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105".

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا بوقوع 3 انفجارات قوية داخل مدينة إيلات الإسرائيلية بعدما دوت صفارات الإنذار بداخلها.

اختراق أجواء المدينة الإسرائيلية

وكانت عدد من الطائرات المسيرة  اخترقت أجواء المدينة الإسرائيلية.

كما دوت صافرات الإنذار في محيط غلاف غزة، حيث تم إطلاق رشقة صاروخية نحوه.

في سياق متصل؛ انسحبت قوات الاحتلال من قاطع صلاح الدين شرقي حي الزيتون بفعل ضربات المقاومة.

استهداف الاحتلال النازحين في منطقة التوام

يأتي ذلك في ظل استهداف الاحتلال النازحين في منطقة التوام، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وذكرت كالة الأنباء الفلسطينية “وفا” في وقت سابق أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دورا القرع وأصابت شابا فلسطينيا بالرصاص خلال مواجهات معها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في يده، نقل إثرها إلى المستشفى.

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