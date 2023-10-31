إيريني عبد الشهيد: ختان الإناث يحرمك من دخول الكنيسة في قنا (فيديو)

بعد حملة قرى ونجوع محافظة قنا وتحديدًا مركز نقادة ضد ختان الإناث وتزويج الأطفال أو الزواج المبكر، تستعد قرية بشلاو بالأوسط قامولا لإعلان خلوها من تلك الممارسات التي تصيب المجتمع بالكثير من المشكلات وتعمل المحافظة من خلال فئات مختلفة من المجتمع.

ويشارك ذلك رجال الدين الإسلامي والمسيحي على حد سواء لمحاربة تلك العادات، والقيادات المجتمعية العاملة في الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات.

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قالت إيريني عبد الشهيد، عضو مبادرة “أجيال” بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، إن ختان الإناث له أضرار متعددة صحية وجسدية، ويصيب الفتاة بالنزيف بالإضافة إلى تشويه الأعضاء التناسلية.

وأكدت إيريني أضرار الختان على البنت صحيًّا ونفسيًّا، وحاليًّا هو سبب من أسباب الطلاق فيما بعد حتى إذا نجت من جراحة الختان.

وأشارت “إيريني” في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن هذه العادات والأفكار معتقدات موروثة لا علاقة لها بدين ونحن حاليًّا في مبادرة توعية “أجيال” التي من ضمن موضوعاتها مناقشة الختان وزواج الأطفال.

واستطردت “إيريني” في حديثها، أن من تقوم بختان ابنتها فهي محرومة من دخول الكنيسة، ونحن نقوم بتوعية الجميع ضد تلك الممارسة التي تسبب الكثير من المتاعب للبنت.

وأشارت الي أن الفكر غير كثيرًا عن السابق، رغم ما نعانيه في مجتمعات الصعيد التي تمتاز بالموروثات القديمة والأفكار التي لا تصلح للوقت الحالي.

وتبنت محافظة قنا، في الآونة الأخيرة العديد من المبادرات التي تحد من ختان الإناث والزواج المبكر وزواج الأطفال.

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