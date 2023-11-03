من الدار للنار، أشهر سائقة ميكروباص اشتغلت 40 سنة كوافيرة وسافرت دول العالم (فيديو)

فى منطقة المرج فوق سطح أحد المنازل تعيش الأسطى هدى "أم وحيد" بمفردها، داخل غرفة صغيرة ومتهالكة، تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

تسأنس وحدتها بصور عائلتها وتستعيد الذكريات التي جمعتها بوالدتها وزوجها وابنه وحيد، قبل تدهور الحال بها وانتقالها إلى المرج.

فبمجرد أن تتذكر "أم وحيد" هذه اللقطات، والأحداث التي عاشتها بعد ثورة يناير ٢٠١١ تظهر علي وجهها ابتسامة تجمع بين الفرح والحسرة معا، وتسرد حكايات وتفاصيل من حياتها السابقة علي من يزورها.

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تبدأ أم وحيد حديثها وتقول "كانت حياتي جميلة جدا ومبسوطة ماديا وفجأة كبست عليا الديون وبيعت عربيتي الملاكي وكل حاجة فى البيت وخرجت زي ما بيقولوا يامولاي كما خلقتني جارتي، قالتلي ام وحيد تشتغلي علي ميكروباص، قولتلها اشتغل ومعنديش بقى لا عيل ولا راجل وعايشة لوحدي".

أشهر سائقة ميكروباص

"أم وحيد" امرأة ستينية حاصلة علي دبلوم تجارة، كانت تملك صالون تجميل بالتجمع الخامس، ولكن بسبب سرقة منزلها واستيلاء البلطجية على ما بداخله، لجأت لبيع جميع ممتلكاتها من أجل سداد الديون، التي تركها لها زوجها قبل وفاته، بعدها انتقلت لمنطقة المرج وعاشت فى حجرة فوق السطح، وبدأت عملها كا سائقة ميكروباص فى خط المرج.

الناس سند ليا

عندما تخطو قدمك موقف السيارات بالمرج، لا تسمع فقط أصوات وضجيج السيارات من حولك بل هناك أحاديث وحوارات تلقائية وأيضا مشاكل تجري بين السائقين، يشتركون فى حلها، وتقول هدى "الناس هنا فى الموقف هي اللي مأنساني، وشايفني ام ليهم وجدتهم واخت ليهم وعارفة مشاكلهم كلها".

المواقف الصعبة فى المهنة

وعند سؤالها عن أصعب المواقف التي تعرضت فى مهنتها قالت: "آه طبعا فيه معاكسات كتير من الشباب وبيقولولي ياتيتا واكتر من كدا، بس برضو فى ناس محترمة جدا بيقولولي يا أمي ودي حاجة بتفرحني لأني مخلفتش".

وأضافت “وبضايق جدا لما بتعطل مني العربية وميلاقيش حد يساعدني أنا بتحرج أقول لحد يزق العربية خاصة لو الصبح أو والناس راجعة من شغلها ومش قادرة تزق”.

سبب الألم فى حياتها

الإحساس بالوحدة وعدم الأمان، يكون شخصية صلبة لها قدرة خاصة على التكيف ومواجهة أسوأ الظروف، بصوت حزين تحكي الأسطى هدى عن مدى الألم الذي رافقها فى حياتها فقالت:

"بعد ما كنت ساكنة فى شقة تمليك دلوقتي أنا فى غرفة إيجار وفقدت زوجي ووالدتي وابن زوجي وحيد وكنت بعتبره ابن ليا لاني مخلفتش، انا كمان سافرت دول كتير جدا زي المغرب والأردن".

ولا ترغب هدى فى ترك مهنتها أو البحث عن مهنة جديدة فقد اعتادت علي هذه المهنة بمشكلاتها، ولكن عند سؤالها عن ما تتمناه قالت "نفسي فى عربية جديدة آكل من عليها عيش ومحتاجش للناس أبدا" بالإضافة إلى رغبتها فى تجديد غرفتها.

وأضافت “ نفسي المجلس القومي للمرأة، يوفرلي مصروف شهري يسندني في المصاريف وادفع منه أقساط العربية”.