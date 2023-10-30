الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات تعرض طفلة بالبحيرة للعنف الأسرى واستخدامها في أعمال التسول

الأمن،فيتو
الأمن،فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم نشره عبر موقع "فيس بوك" متضمنا تعرض طفلة بالبحيرة للعنف الأسري واستخدامها فى أعمال التسول. 
 

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 رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" تضمن تعرض طفلة 6 سنوات (مُقيمة برفقة جدتها، بمركز شرطة شبراخيت بالبحيرة) للعنف الأسرى، وإستخدامها فى أعمال التسول.


وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة.. وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن الطفلة  تقيم رفقة جدتها بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة وذلك نظرًا لطبيعة عمل والديها، وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الطفلة لجدتها عقب أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية النيابة العامة شبراخيت بالبحيرة مركز شرطة شبراخيت وزارة الداخلية

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