الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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محافظات

97 % نسبة نجاح حملات منع ختان وزواج الاطفال في قرية بشلاو بقنا (فيديو)

قنا،فيتو
قنا،فيتو

كشفت نعمة سيد أحمد، أحد القيادات المجتمعية بقرية بشلاو التابعة للأوسط قامولا، بمدينة نقادة، جنوب محافظة قنا، عن جهود محاربة العادات الاجتماعية ضد المرأة في القرية

وقالت عضو ناشط في حملة ختان الإناث ورفض تزويج الأطفال بالقرية، “قمنا بعقد عدد كبير من الندوات التوعوية للسيدات والفتيات للتوعية بمخاطر الختان أو زواج الأطفال وقمنا بمجهود كبير بالتعاون مع كل المؤسسات المجتمعية لؤد تلك العادات البالية”.

وأشارت إلى أن نسبة التعليم بالقرية ساهمت بنصيب كبير في هذا الأمر، وجعلت مهمتنا ليست بالسهلة وليست بالصعبة لوجود الجدات وكبيرات السن الذين كانوا يوافقن على الختان وزواج الصغيرات
وتابعت "قمنا بالاقناع ووجود حالات كثيرة تعرضت الي الموت بسبب النزيف في الختان وضياع حقوق الصغيرات التي يتزوجن بالسنة أو عن طريق الاتفاق بين الأهل بكتابة ورقات وإيصال أمانة وبعد بلوغ السن القانوني يتم التوثيق فهذا الأمر جعل الكثير من الأهالي يحارب تلك العادات.

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ونوهت "نعمة" إلى أنه الندوات كانت شمل رجل الدين الإسلامي والمسيحي وأخصائي نفسي حتى يستعطوا تغير الفكر وساهم أن نسبة التعليم بالقرية تصل الي حوالي 100% جميع الأهالي متعلمين حتى أن الأهالي في القرى المجاورة يطلقون عليها لقب باريس الصعيد للرقي والتمدن والتحضر الموجود بها.

وأكدت أن نسبة عدم وجود الختان أو عدم الإقبال عليها تصل إلى 97% تقريبا، والأطباء هنا في القرية يرفضون بشكل نهائي عمل ختان للبنات والكل هنا يتفق على هذا الأمر.

ولفتت إلى أن القرية خلال فترة قريبة جدا سوف يتم إعلانها خالية من الختان والزواج المبكر.

 

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قنا مدينة نقادة محافظة قنا نقادة موقع فيتو

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