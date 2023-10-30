الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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سياسة

رئيس زراعة النواب ينتقد غياب ممثلي الحكومة عن اجتماع اللجنة ويهدد بالتصعيد

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فيتو

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مساء اليوم، إلقاء النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، اللوم على ممثلي وزارة الزراعة لغيابهم عن اجتماع اللجنة، رغم دعوتهم له قبله بوقت كافٍ.


وقال الحصري: إن غياب المسئولين عن اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، يمثل رسالة سلبية للنواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة بشأن مشكلات المواطنين وينتظرون حلها، وكذلك يمثل ذلك رسالة سلبية للشعب المصري، وهو أمر غير مقبول.

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رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب 

وحذر الحصري في كلمته باجتماع اليوم، ممثلي وزارة الزراعة أو ممثلي باقي الوزارات والجهات، من عدم الالتزام بدعوات الحضور لاجتماعات اللجنة، مشددا على أهمية جميع الاجتماعات نظرا لأنها تناقش مشكلات المواطنين الذين نمثلهم وأقسمنا علي رعاية مصالحهم، مشيرا إلى أن حال تكرار ذلك الغياب سيتقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس النواب لإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة.

 

طلبات الإحاطة 

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من  النائب محمد نجيب خالد، بشأن  تأخر البدء في أعمال إنشاء رافع على طريق ترعة السلام في الجزء المار أمام قرية الشتول الممتد من مصرف الطويل البحري حتى بحيرة المنزلة مما عرض نحو (40) ألف فدان للغرق بزمام مركزي الجمالية والمنزلة بمحافظة الدقهلية، والتأخر في إنهاء إجراءات تخصيص مساحة أرض محصورة بين ترعة السلام ومصرف الطويل لإنشاء نادى الجمالية للألعاب الرياضية بمحافظة الدقهلية، وكذلك المطالبة بتأهيل الترع الواقعة بزمام هندستي ري شرق وغرب المنزلة، وكذا الترع الواقعة بزمام بمركزي الجمالية وميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، فضلًا عن المطالبة بتغطية نحو (500) متر من مصرف مرجا في المسافة الممتدة من الجمالية وحتى حديقة توشكى، وكذا تغطية نحو (500) متر منه في الجزء المار أمام جبانة الجمالية، وتغطية نحو (1200) متر من الجزء المار من ترعة الجمالية داخل الكتلة السكنية.

 

توصيات لجنة الزراعة والرى 

وانتهى رأي اللجنة إلى تشكيل لجنة من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، النقل، التنمية المحلية (السكرتير العام لمحافظة الدقهلية)، الشباب والرياضة، وبحضور السيد النائب لمعاينة المساحة على الطبيعة.

 

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النائب هشام الحصرى رئيس زراعة النواب رئيس مجلس النواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب محافظة الدقهلية لجنة الزراعة والرى رئيس مجلس الوزراء

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