شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

الجيل الحالي من الشباب هم الرافعون علم النجاح، ليكملوا ما فعلته الأجيال السابقة من نجاحات ومشاريع وإثبات للذات وسط مجتمع تنافسي يكرم كل من اجتهد وبذل قصارى جهده رافعا راية النجاح، ويعادي كل شخص قرر الاستسلام سريعا، كل شخص تملكه الكسل وقلة الشغف والجلوس مكتوف الأيدي داعيًا بجلب الرزق دون بذل مجهود منه.

حمادة القناوي من النماذج المشرفة التي قد تساهم في ازدهار ذلك المجتمع، شاب قرر أن يترك عمله كشيف في الكافيهات والبدء في مشروعه الخاص الذي كان يفكر فيه دائما كلما ذهب إلى عمله القديم، فقد قام ببناء دراجة هوائية وكافيه في ذات التوقيت وبار صغير لوضع المشروبات عليه مثله كمثل الكافيهات الكبيرة ولكن في نسخة مصغرة منها.

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وقال حمادة: إنه يقدم جميع انواع المشروبات الساخنة في مشروعه الصغير مثل الكابتشينو والنسكافيه بجانب الشاي والينسون وغيره من المشروبات، كما أنه يقوم بعمل الإندومي للزبائن ومن المقرر أنه سوف يفتتح قسم خاص للسندوتشات في دراجته الصغيرة التي يعتبرها حمادة ملاذه الآمن لجلب المال.

وأكمل القناوي، أن هناك العديد من المشاريع الصغيرة التي لا تتطلب الكثير من المال لكل شخص أراد البدء في مشروع ولكن أنهكه التفكير في الماديات الكبيرة التي يحتاجها أي مشروع ولكن بمشروع كافيه الدراجة الهوائية هو أمل لكل شاب ليبدأ في مشروعه حتى وإن كان صغيرا، وقد نشأ المشروع بسبب عمله في العديد من الكافيهات كشيف مأكولات ومشروبات ولكنه شعر بعدم الراحة في عمله فنشأت تلك الدراجة.

وأضاف أنه يحلم بإنشاء كافيه صغير ثابت يكبر به مشروعه الصغير في المكان الذي يجلس فيه بدراجته نظرا لحب أهالي ذلك المكان له وتقديره وتقديم كامل الدعم له رغم التعرض لبعض المضايقات رغم تواجده في المكان 3 أشهر فقط.