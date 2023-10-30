الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الهلال يفوز 3-0 على الحزم ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

كأس الملك، حقق فريق الهلال الفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المباراة التي أقيمت على ستاد الملك فهد. 

أهداف المباراة 

تقدم لفريق الهلال روبن نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة 52. 

وضاعف ميتروفيتش النتيجة في الدقيقة 79 بهدف ثانٍ، واختتم الصربي النتيجة بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

 

تشكيل الهلال 

حراسة المرمي: بونو.

خط الدفاع: البريك، تمبكتي، البلهي، الشهراني.

Advertisements

خط الوسط: نيفيز، كنو، الحمدان.

خط الهجوم: ديلجادو، مالكوم، الشهري.

 

 

 

أهداف مباراة النصر والفيحاء

وجاء هدف النصر الأول بعد تمريرة من رونالدو قابلها تاليسكا بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء لتهز شباك الفيحاء في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.

وألغى حكم المباراة هدفًا للنصر بعد كرة طولية وتسلم من ماني ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتهز الشباك ولكن يحتسبها الحكم تسلل.

في الدقيقة 61 جاء هدف النصر الثاني بعد كرة عرضية وارتقاء ورأسية قوية من تاليسكا داخل منطقة الجزاء لتهز الشباك.

وجاء هدف الفيحاء الأول بعد كرة عرضية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء وارتقاء ورأسية من حسين الشويش في مرمى النصر في الدقيقة 67.

وجاء هدف النصر الثالث بعد تمريرة ويقابلها أوتافيو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 79.

فيما اشترى النجم السنغالي ساديو ماني جناح نادي النصر السعودي، نادي بورجس فوت 18، والذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بفرنسا.

وتم الإعلان بشكل رسمي عن استحواذ ساديو ماني على نادي بورجس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي أقيم صباح اليوم الأربعاء وشارك به ماني عن طريق برنامج zoom، نظرا لانشغال اللاعب بالمشاركة في دوري أبطال آسيا رفقة فريقه.

وظهر ساديو ماني في رسالة عبر الفيديو أعرب فيها عن سعادته بشراء نادي بورجس فوت 18.

وانضم ماني لصفوف النصر السعودي مطلع العام الجاري قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني.

 

رسالة رونالدو إلى محمد بن سلمان

 ونشر رونالدو عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر صورة له مع سمو ولي العهد محمد بن سلمان وعلق: "يشرفني أن ألتقي مجددًا بالأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "ومن الرائع أن أكون جزءًا من هذه الجلسة اليوم لمناقشة مستقبل الرياضات الإلكترونية وإطلاق أول بطولة على الإطلاق ستقام في السعودية العام المقبل".

وأعلن ولي العهد عن انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بحضور كوكبة من أبرز الشخصيات الرياضية العالمية، على رأسهم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهلال كأس الملك كاس خادم الحرمين الشريفين أهداف مباراة النصر والفيحاء

مواد متعلقة

موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة أمام الاتفاق بكأس خادم الحرمين

بعد إيقاف تونالي 10 أشهر، نيوكاسل يسعى للتعاقد مع نجم الهلال السعودي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث بعد الانخفاض المفاجئ أمس

إيكونوميست: الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط تغذي إسرائيل استخباراتيا بغزة

إدارة بايدن ترفض طلب الجمهوريين للفصل بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

رئيس وزراء الاحتلال يلوح بوقف المساعدات عن غزة والبيت الأبيض يعلق

بعد تتويجه بالكرة الذهبية الثامنة، ميسي يرد على سؤال عن موعد اعتزاله

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية