الهلال يفوز 3-0 على الحزم ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

كأس الملك، حقق فريق الهلال الفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المباراة التي أقيمت على ستاد الملك فهد.

أهداف المباراة

تقدم لفريق الهلال روبن نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وضاعف ميتروفيتش النتيجة في الدقيقة 79 بهدف ثانٍ، واختتم الصربي النتيجة بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

تشكيل الهلال

حراسة المرمي: بونو.

خط الدفاع: البريك، تمبكتي، البلهي، الشهراني.

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خط الوسط: نيفيز، كنو، الحمدان.

خط الهجوم: ديلجادو، مالكوم، الشهري.

أهداف مباراة النصر والفيحاء

وجاء هدف النصر الأول بعد تمريرة من رونالدو قابلها تاليسكا بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء لتهز شباك الفيحاء في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.

وألغى حكم المباراة هدفًا للنصر بعد كرة طولية وتسلم من ماني ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتهز الشباك ولكن يحتسبها الحكم تسلل.

في الدقيقة 61 جاء هدف النصر الثاني بعد كرة عرضية وارتقاء ورأسية قوية من تاليسكا داخل منطقة الجزاء لتهز الشباك.

وجاء هدف الفيحاء الأول بعد كرة عرضية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء وارتقاء ورأسية من حسين الشويش في مرمى النصر في الدقيقة 67.

وجاء هدف النصر الثالث بعد تمريرة ويقابلها أوتافيو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 79.

فيما اشترى النجم السنغالي ساديو ماني جناح نادي النصر السعودي، نادي بورجس فوت 18، والذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بفرنسا.

وتم الإعلان بشكل رسمي عن استحواذ ساديو ماني على نادي بورجس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي أقيم صباح اليوم الأربعاء وشارك به ماني عن طريق برنامج zoom، نظرا لانشغال اللاعب بالمشاركة في دوري أبطال آسيا رفقة فريقه.

وظهر ساديو ماني في رسالة عبر الفيديو أعرب فيها عن سعادته بشراء نادي بورجس فوت 18.

وانضم ماني لصفوف النصر السعودي مطلع العام الجاري قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني.

رسالة رونالدو إلى محمد بن سلمان

ونشر رونالدو عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر صورة له مع سمو ولي العهد محمد بن سلمان وعلق: "يشرفني أن ألتقي مجددًا بالأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "ومن الرائع أن أكون جزءًا من هذه الجلسة اليوم لمناقشة مستقبل الرياضات الإلكترونية وإطلاق أول بطولة على الإطلاق ستقام في السعودية العام المقبل".

وأعلن ولي العهد عن انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بحضور كوكبة من أبرز الشخصيات الرياضية العالمية، على رأسهم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا.