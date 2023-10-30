الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دييجو سيميوني يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإسباني

دييجو سيميوني، فيتو
دييجو سيميوني، فيتو

حصد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الإثنين، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني لشهر أكتوبر، الذي حقق فيه فريقه النقاط الكاملة.

وفاز أتلتيكو مدريد "الروخيبلانكوس" بجميع مبارياته في أكتوبر، حيث بدأ الفريق بتخطي قادش 3-2، ثم ريال سوسيداد 2-1، وسيلتا فيجو 0-3، وألافيس 2-1 في ملعبه.

وبهذا يفوز سيميوني بجائزة أفضل مدرب خلال شهر للمرة الثالثة في الليجا، متفوقا في التصويت على ميتشيل (جيرونا) وفرانسيسكو رودريجيز (رايو فاييكانو).

Advertisements

وبعد مرور 11 جولة من الدوري، يحتل أتلتيكو المركز الثالث، علما بأن له مباراة مؤجلة.

أتلتيكو مدريد يهزم ألافيس

واصل أتلتيكو مدريد عزف نغمة الانتصارات في الليجا للجولة السادسة على التوالي، بفوزه المستحق على ضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-1)، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ11 بالدوري الإسباني.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما رودريجو ريكيلمي وألفارو موراتا في الدقيقتين 26 و45+1.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق ألافيس من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90+6 عن طريق أندير جيفارا.

وواصل الفريق المدريدي سلسلة الانتصارات للجولة السادسة على التوالي في الدوري، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة يزيح بها برشلونة، الذي سقط في الكلاسيكو على يد ريال مدريد (1-2)، من المركز الثالث، ويبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن ثنائي الصدارة ريال مدريد، وجيرونا.

بينما تجرع الفريق الباسكي مرارة الخسارة الثانية في آخر 5 جولات، السادسة هذا الموسم، ليواصل الفريق فشله في تذوق طعم أي انتصار للجولة السابعة على التوالي، وتحديدا منذ فوزه على فالنسيا بهدف في الجولة الرابعة بداية الشهر الماضي.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دييجو سيميوني أتلتيكو مدريد سيميوني ألافيس أتلتيكو

مواد متعلقة

أتلتيكو مدريد يهزم ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يفوز على فينورد الهولندي 3-2

سيميوني يكشف أبرز سلبيات أتلتيكو مدريد بعد ريمونتادا قادش

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث بعد الانخفاض المفاجئ أمس

إيكونوميست: الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط تغذي إسرائيل استخباراتيا بغزة

إدارة بايدن ترفض طلب الجمهوريين للفصل بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

رئيس وزراء الاحتلال يلوح بوقف المساعدات عن غزة والبيت الأبيض يعلق

بعد تتويجه بالكرة الذهبية الثامنة، ميسي يرد على سؤال عن موعد اعتزاله

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية