الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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محافظات

حملة لإزالة التعديات بدمنهور بقيادة نائب محافظ البحيرة (صور)

جانب من الحملة بالبحيرة،
جانب من الحملة بالبحيرة، فيتو

شهدت محافظة البحيرة، تنفيذ حملة إزالة مكبرة بقيادة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمركز دمنهور وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة بقيادة اللواء محمود هويدى مدير الأمن، وبحضور اللواء محمود جمال - مساعد مدير الأمن، ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور. 

حيث أسفرت الحملة عن إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 600 م٢ بعزب شبرا التابعة لقرية الأبعادية بمركز دمنهور.

أكدت نائب محافظ البحيرة، أن الدولة بكافة أجهزتها ستتصدى بكل حزم لكافة حالات التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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كما شددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الميدانية والمرور المستمر لرصد أي محاولات للبناء المخالف، أو العشوائي، أو التعديات على الأراضي الزراعية وبذل أقصى الجهد للتصدي لتلك الظاهرة والقضاء عليها بصورة نهائية.

 

يأتي ذلك، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتصدي لكافة حالات التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء وإزالة أي تعديات على أراضي وأملاك الدولة فورا؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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