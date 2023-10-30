وفود الأكاديمية الوطنية للتدريب تصل للحدود الشرقية لمصر

استقبلت إحسان داوود مقرر المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ولفيف من قيادات المحافظة نيابة عن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة اللواء إيهاب حامد مستشار العلاقات الحكومية بالأكاديمية، لتقديم ندوة تعريفية عن برنامج “المرأة تقود فى المحافظات المصرية”.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الفلسطينيين، وذلك بحضور ممثلي جامعة العريش، ومديري مديريات الصحة، والتربية والتعليم.

Advertisements

يتم تقديم برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" بالأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، ليساعد في تطوير وتأهيل قدرات السيدات في كل محافظات الجمهورية.

رشا راغب تلتقي متدربات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

التقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي لـ الأكاديمية الوطنية للتدريب، متدربات المرحلة الثانية والثالثة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" في محافظات كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والبحيرة والشرقية والإسكندرية والدقهلية، وذلك من خلال المنصة الرقمية للأكاديمية للتعرف على سير عمل البرنامج وآراء واستفسارات ومقترحات متدربات البرنامج من المحافظات المختلفة.

ورحبت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بالمتدربات وأكدت على دور الأكاديمية في الاستثمار في العنصر البشري والقيمة المضافة التي ستحققها المتدربات للمجتمع وأن الأكاديمية تتوقع الكثير منهن.

واختُتم اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة اللواء إيهاب حامد مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية.

وقدم وفد الأكاديمية ندوة تعريفية عن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" أحد برامج مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، وقد حضر الندوة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، كما حضر الندوة ممثلي المجلس القومي للمرأة والأوقاف وقيادات المحافظة وجامعة المنصورة، وعدد من خريجي الأكاديمية من البرامج التدريبية المختلفة.

جدير بالذكر أن جولات الأكاديمية الوطنية للتدريب في محافظات مصر المختلفة تهدف للوصول إلى جميع سيدات وفتيات مصر الراغبات في تطوير مهاراتهن القيادية والإدارية وذلك من خلال الالتحاق ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية".