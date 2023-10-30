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رياضة

بيلينجهام في القمة، تعرف على أكثر من حقق جائزة رجل المباراة بالليجا

تعرف على أكثر من
تعرف على أكثر من حقق جائزة رجل المباراة بالليجا، فيتو

يتصدر الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد قائمة اللاعبين الأكثر حصولا على جائزة رجل المباراة في الدوري الإسباني بعد مرور 11 جولة من الليجا.

وفي التقرير التالي نعرض لكم أكثر 3 لاعبين حصولا على جائزة رجل المباراة.

 أكثر 3 لاعبين حصولا علي جائزة رجل المباراة 

  • جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد 8 مرات
  • إيسكو لاعب وسط ريال بيتيس  7 مرات
  • كوبو جناح ريال سوسيداد  7 مرات

 

 

فلوريان فيرتز نجم ليفركوزن 

ويعتبر صانع ألعاب باير ليفركوزن، فلوريان فيرتز (20 عاما)، أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا هذا الموسم.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن برشلونة معجب بفيرتز وبأسلوب لعبه الذي يتناسب مع أداء الفريق الكتالوني.

 

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وأضافت الصحيفة أن اللاعب قال في 2022: "عندما كنت طفلا، كنت أحلم باللعب لبرشلونة، ولم يتغير ذلك".

 

وتابع اللاعب: "كانت لدي بعض الملصقات المعلقة في الغرفة، مثل ليو ميسي أو عثمان ديمبلي أو أوباميانج. لاعبي المفضل هو ميسي".

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة صعبة لكن ليست مستحيلة.

من جهتها كشف صحيفة "بيلد" الألمانية أن ريال مدريد كذلك انضم لسباق الأندية المهتمة بضم فيرتز، في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الميرنجي يعتقدون أن فيرتز قادر على الانسجام وسط الفريق الحالي للريال، بعد الهبوط بمعدل الأعمار.

ويضم ريال مدريد حاليا، عددا كبيرا من النجوم الشباب مثل إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وأردا جولر.

وارتبط اسم فيرتز كذلك بالانتقال إلى أندية بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

 

ريال مدريد يرغب في التعاقد مع مدافع جديد

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مدافع جديد في الميركاتو الصيفي المقبل بسبب الرحيل المحتمل للثنائي ديفيد ألابا وناتشو فيرنانديز.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تضم قائمة اهتمامات ريال مدريد في خط الدفاع، الثنائي جونزالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة) وأنطونيو سيلفا (بنفيكا).

وأوضحت أن إيناسيو صاحب ال22 عاما المرشح المفضل للريال، لكن من الصعب جدا التعاقد معه على المدى القصير، لأنه أصبح لاعبا مهما للغاية في سبورتنج لشبونة.

وذكرت أن الشرط الجزائي في عقد إيناسيو يبلغ 60 مليون يورو، ورغم أن ريال مدريد يتابع اللاعب عن كثب، إلا أنهم لا يفكرون في الوصول إلى هذا الرقم في الوقت الحالي.

ووضع الميرنجي حد أقصى لميزانية التعاقد مع مدافع جديد قدرها 50 مليون يورو، مع مراعاة أن اللاعب يحظى باهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد، ولا يرغب الريال في دخول مزايدة على الصفقة.

وفي المقابل، لن يتمكن أنطونيو سيلفا صاحب ال 19 عاما من مغادرة بنفيكا، إلا إذا حصل الأخير على 100 مليون يورو على الأقل.

وكشفت أن الريال استفسر عن الصفقة، وأدرك أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 120 مليونا، لكن الميرنجي لا ينوي دفع هذا الرقم.

 

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بيلينجهام الإنجليزي جود بيلينجهام ريال مدريد الدوري الإسباني الليجا

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