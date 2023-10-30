الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

أطباء الإسكندرية يدين الاعتداء الصهيوني والمجازر الوحشية على المستشفيات بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أدان مجلس نقابة الأطباء بالإسكندرية، في أول اجتماع له بعد الانتخابات برئاسة الدكتور عبد المنعم فوزي، بأشد العبارات الاعتداء الصهيوني الوحشي السافر الذي يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات واستهداف المدنين الأبرياء والأطفال  والجرائم والمجازر البشعة والتي يعاقب عليها القانون الدولي بغزة. 

 

واستنكر المجلس الاعتداءات التى يرتكبها جيش الاحتلال على المساجد والكنائس وما يرتكب من انتهاكات إنسانية في حق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. 

 

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ووصف المجلس ما يحدث في قطاع غزة بأنه نوعاََ من أنواع التطهير العرقي والتهجير القسري. 

 

تشكيل مجلس النقابة

وكان مجلس النقابة الجديد عقد أولى جلساته برئاسة الدكتور عبد المنعم فوزي الذي فاز بمقعد نقيب الأطباء بعد الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي ومقعد النقيب لدورة جديدة. 


وأكد الدكتور أحمد عبد الجواد أمين عام النقابة أن المجلس بتشكيله الجديد يستهل أولى جلساته برئاسة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فوزي نقيب الأطباء بإجراء انتخابات تشكيل هيئة المكتب. 

 وأسفرت الانتخابات عن فوز 
الدكتورة مها غانم بمنصب وكيل النقابة، الدكتور أحمد عبد الجواد بمنصب الأمين، العام للمرة الثانية على التوالي، الدكتور أحمد عبد العزيز الغطني أمين صندوق، الدكتور أحمد عبد الفتاح صبري أمين عام مساعد،الدكتور محمد سعيد أبو جبل أمين صندوق مساعد. 

وأعلن الدكتور أحمد عبد الجواد أمين عام مجلس نقابة الأطباء بالإسكندرية الانتهاء من تشكيل 
اللجان المتخصصة التي أسفرت عن تولى الدكتورة مها غانم  . ( لجنة القيد ) 
- الدكتورة أمانى البنا.. 
( اللجنة العلمية ) 
- الدكتور محمد حسن.. 
( اللجنة الاجتماعية ) 
- الدكتور  دعاء جنينه.. 
( لجنة الرحلات ) 
- دكتور مهند مجدى.. 
( اللجنة الإعلامية ) 
- دكتور أحمد صبري.. 
( لجنة الشكاوي )  
- الدكتور عمرو عبد الهادي.. 
( لجنة المنشآت الطبية ) 
- الدكتورة مها غانم.. 
( لجنة آداب المهنة ) 
الدكتور أحمد عبد الجواد.. 
لجنة رعاية أسر شهداء ) كورونا ) 
الدكتورة مها غانم.. 
( المسئولية الطبية ) 
- الدكتورة أمانى البنا.. 
( اللجنة الثقافية ) 
- الدكتور عمرو عبد الهادي.. 
( لجنة الدمغة الطبية ) 
- الدكتور أحمد الغطني.. 
( لجنة الرواد ) 
- الدكتورة دعاء جنينه..  
( لجنة الروابط الطبية ) 
- الدكتور إبراهيم الطحان.. 
( لجنة التواصل مع الأطباء ) 
- دكتور أحمد الغطني.. 
( لجنة الأزمات والكوارث ) 
- الدكتور إبراهيم الطحان.. 
( لجنة القوافل الطبية ) 
- الدكتورة دعاء جنينه.. 
( لجنة العلاقات الخارجية ) 
- الدكتورة مها غانم.. 
( لجنة الدعم القانوني ) 
- الدكتور عمرو عبد الهادي.. 
( لجنة زيادة موارد النقابة ) 
وأعلن أمين عام النقابة إسناد مهمة لجنتي الإشراف العام لنادي الشاطئ للاطباء بسابا باشا والإعلانات للأستاذ الدكتور عبد المنعم فوزي نقيب الأطباء  .. هيئة المكتب الجديد والتي أسفرت عن- تولى الدكتورة مها غانم  .. 
( لجنة القيد ) 
- الدكتورة أمانى البنا.. 
( اللجنة العلمية ) 
- الدكتور محمد حسن.. 
( اللجنة الاجتماعية ) 
- الدكتور  دعاء جنينه.. 
( لجنة الرحلات ) 
- دكتور مهند مجدى.. 
( اللجنة الإعلامية ) 
- دكتور أحمد صبري.. 
( لجنة الشكاوي ) 
- دكتور عمرو عبد الهادي.. 
( لجنة المنشآت الطبية ) 
- الدكتور عمرو عبد الهادي.. 
( لجنة المنشآت الطبية ) 
- الدكتورة مها غانم.. 
( لجنة آداب المهنة ) 
الدكتور أحمد عبد الجواد.. 
لجنة رعاية أسر شهداء ) كورونا ) 
الدكتورة مها غانم.. 
( المسئولية الطبية ) 
- الدكتورة أمانى البنا.. 
( اللجنة الثقافية ) 
- الدكتور عمرو عبد الهادي.. 
( لجنة الدمغة الطبية ) 
- الدكتور أحمد الغطني.. 
( لجنة الرواد ) 
- الدكتورة دعاء جنينه..  
( لجنة الروابط الطبية ) 
- الدكتور إبراهيم الطحان.. 
( لجنة التواصل مع الأطباء ) 
- دكتور أحمد الغطني.. 
( لجنة الأزمات والكوارث ) 
- الدكتور إبراهيم الطحان.. 
( لجنة القوافل الطبية ) 
- الدكتورة دعاء جنينه.. 
( لجنة العلاقات الخارجية ) 
- الدكتورة مها غانم.. 
( لجنة الدعم القانوني ) 
- الدكتور عمرو عبد الهادي.. 
( لجنة زيادة موارد النقابة ) 
وأعلن أمين عام النقابة إسناد مهمة لجنتي الإشراف العام لنادي الشاطئ للاطباء بسابا باشا والإعلانات للأستاذ الدكتور عبد المنعم فوزي نقيب الأطباء.

 

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