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محافظات

طوارئ بصرف الإسكندرية استعدادا لموسم سقوط أمطار

طوارئ بصرف الإسكندرية
طوارئ بصرف الإسكندرية استعدادا لموسم سقوط أمطار،فيتو

 

أعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من مساء يوم الإثنين الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع غدا  سقوط أمطار متوسطة علي معظم الاحياء بمحافظة الاسكندرية اعتبارا من فجر غد الثلاثاء ٣١ أكتوبر.

وعليه توقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رئيس صرف الإسكندرية

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