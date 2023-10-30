تعرف على رئيس جامعة دمنهور الجديد (صور)

تنشر "فيتو" السيرة الذاتية لرئيس جامعة دمنهور الجديد الدكتور إلهامي علي عبد العزيز ترابيس، الذي أصدر له قرار من رئاسة الجمهورية، ليشغل المنصب لمدة ٤ أعوام، والذي جاء خلفا للدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد، نائب رئيس جامعة دمنهور والقائم بعمل رئيس الجامعة.

حيث كان الدكتور إلهامي ترابيس يشغل منصب عميد كلية العلوم بجامعة دمنهور قبل صدور القرار وهو دكتوراه في فلسفه العلوم، تخصص جيوفيزياء تطبيقية خريج كلية العلوم بجامعة سوهاج دفعة 2002-2005، هو أحد أبناء مدينة دمنهور، وهو استشاري لدي العديد من المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال الخدمات البيئية والمجتمعية والصناعية ومؤسسات الاستثمار السياحي والاستثمار الزراعي وشركات تحلية مياه ومعالجة الصرف الصحي.

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وشغل الدكتور ترابيس، عام ٢٠١٩ وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب – جامعة دمنهور وقبلها عام ٢٠١٧ حصل على منصب أستاذ ورئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة دمنهور، وعام ٢٠١٢ منصب أستاذ مساعد ورئيس قسم الجيولوجيا- كلية العلوم – جامعة دمنهور، وعام ٢٠٠٧ مدرس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة دمنهور، وعام ١٩٩٩ معيد مدرس مساعد ومدرس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بسوهاج بجامعة جنوب الوادي.

وحصل الدكتور ترابيس، علي العديد من الإعارات والانتدابات منها، أستاذ زائر بكلية علوم الأرض بجامعة هاملتون- نيويورك عام 2015، وأستاذ زائر بكلية علوم الأرض بجامعة هاملتون- نيويورك عام 2012، أستاذ زائر بكلية علوم الأرض بجامعة هاملتون- نيويورك عام 2011، والانتداب لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الإسكندرية لتدريس مقرر الاستكشاف السيزمي والكهربي لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة تخصص لعام 2010 و 2011 و 2012.