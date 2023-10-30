مدير الجامع الأزهر يوجه بتسهيل الإجراءات أمام الدارسين باختبارات الأروقة بالقاهرة

تفقد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، فرع الرواق الأزهري بالجامع الأزهر، حيث عُقدت اختبارات مادة القرآن الكريم والتجويد لدارسي المرحلة التمهيدية، وذلك بمقر الاختبارات بكلية أصول الدين بالقاهرة، في إطار المتابعة المستمرة والاطمئنان على سير عملية الاختبارات نهاية المستوى لدارسي رواق العلوم الشرعية والعربية.

اختبارات الجامع الأزهر



ورافق د. عودة خلال جولته التفقدية، د. خالد سعيد، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، واستمع فضيلته لآراء وملاحظات بعض الدارسين حول تجربة الدراسة بالرواق، مؤكدا ضرورة تذليل أي صعاب تتعلق بالاختبارات وتوفير الجو الملائم لأداء الاختبارات، تيسيرا وتسهيلا على الدارسين، لافتا إلى أنه تم توفير متخصصين بمقار الفروع لتوضيح ما يطرأ من أسئلة.

Advertisements

الدراسة في الرواق الأزهري

وذكر د. عودة في سياق سابق، أن الاختبارات تستقبل ما يزيد عن ٢٠٤٠٠ دارس موزعة لجانهم على كافة محافظات الجمهورية، حيث يؤدي دارسو الرواق بكافة مراحله (التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية) اختباراتهم في ٢٧ مقرا، مؤكدا أن الرواق الأزهري يحظى باهتمام بالغ من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كما أن فضيلته يتابع مستجدات الرواق أولا بأول.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن فترة الاختبارات تستمر لمدة ٢٤ يومًا، وأن هذا الموسم قد اتسم بالإقبال المتزايد من الدارسين، وذلك مقارنة بالموسمين السابقين، حيث يزيد إجمالي الدارسين هذا العام على ٢٠٤٠٠ دارس، في مقابل ٧ آلاف دارس في العام السابق، مؤكدا أن الاختبارات جاءت في مستوى جميع الطلاب.