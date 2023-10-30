الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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محافظات

محافظ المنوفية: التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر

محافظ المنوفية، فيتو
محافظ المنوفية، فيتو

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا طارئا، مساء اليوم، أكد فيه أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، مشددا أنه لن يسمح لأي مسئول أي كان موقعه بالتهاون أو التقصير في مهام عمله، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغًا بملف التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

 

حضر الاجتماع محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير المساعد ووكيل وزارة الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي ومديري عموم الشئون القانونية وأملاك الدولة.

 

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مصادرة معدات البناء

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الإدارات الزراعية علي شن حملات إزالة بدءا من الغد والتركيز علي الحالات الصارخة وتكثيف المرور الميداني للجان المشكلة والمتابعة الدقيقة والشخصية كل في نطاقه للتعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد كافة المخالفات في المهد سواءً كانت بناء علي الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني وحالات البناء بدون ترخيص وإزالتها فورًا ومصادرة المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقًا لأحكام القانون.

 


وأوضح المحافظ، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال من ثبت تعديه على الأراضي الزراعية وارتكاب مخالفات البناء بإيقاف حصولهم على الدعم التمويني، وذلك في ظل ما تسعى إليه الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية والحفاظ على مقدرات وحقوق الأجيال القادمة.

 

غرف عمليات فرعية

وأكد محافظ المنوفية على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولًا بأول، موجهًا باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية وأن أي تواطؤ سيتم التعامل بحزم، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فورا.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة اليوم بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

 

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التعديات علي الاراضي الزراعية منظومة المتغيرات المكانية مخالفات البناء اخبار محافظة المنوفية

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