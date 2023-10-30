الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يفتتح منفذا جديدا لبيع السلع بأسعار مخفضة أمام الديوان

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح منفذ بيع السلع، فيتو

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، منفذًا جديدًا لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بمقر مبنى المجلس الشعبي المحلي أمام ديوان عام المحافظة ضمن سلسلة المنافذ والمعارض التي تم افتتاحها على مستوى جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة في إطار مبادرة "محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار" التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

كما قام المحافظ بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والسلاسل التجارية المتخصصة في بيع السلع الغذائية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

رافق المحافظ خلال الافتتاح والجولة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط ونشأت اسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط وعبد اللطيف عبد المنعم رئيس حي شرق وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

 

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وعقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه منفذ بيع السلع واطمئن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين كما استمع إلى عرض كامل حول أسعار جميع المنتجات بالمعرض مثل "الفول، والعدس، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز والدقيق" والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج مشيدًا بجودة السلع والمنتجات المعروضة.

 

مبادرة تخفيض الأسعار 

كما تفقد المحافظ ومرافقوه أحد السلاسل التجارية الشهيرة بمنطقة نزلة عبداللاه (خير زمان) لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية واطمئن على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز منتجات الألبان والبيض واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات موجهًا بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح.

والتقى اللواء عصام سعد -خلال الجولة- بعدد من المواطنين للتأكد من جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم مؤكدًا لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع خاصة الاستراتيجية منها بأسعار في متناول الجميع.

 

تكثيف الرقابة على الأسواق 

وأثنى المحافظ على المبادرة التي تنفذها الحكومة ومردودها الإيجابي على المواطنين التي تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم مما يجسد وبشكل عملي وقوف القيادة السياسية وانحيازه الدائم للمواطنين  والعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية مشيرًا إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع الغذائية بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية والتأكد من صلاحيتها حرصًا على سلامة وصحة  المواطنين.

 

محافظ أسيوط يتابع جودة وتوافر السلع في مبادرة تخفيض الأسعار

محافظ أسيوط يواصل تفقد منافذ بيع السلع الغذائية لتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار


كما وجه الشكر لمسئولي التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة على مجهوداتهم في إقامة الشوادر والمنافذ والمعارض موجهًا بطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة أمام المواطنين في جميع القرى والمدن والأحياء والعمل على توفير أماكن جديدة لإقامة الشوادر والمنافذ خاصة المناطق الأكثر احتياجًا والتنسيق مع الجهات المعنية بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

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