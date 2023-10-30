مياه الفيوم تعلن توقيع 42 اتفاقية مع الجمعيات الأهلية لتوصيل الخدمة لغير القادرين

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنها وقعت مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية 42 بروتوكول تعاون، لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والأسر الأكثر احتياجاََ وجار استكمال إجراءات التوقيع مع جمعيات خيرية أخرى ومؤسسات مدنية، حتى يتم توصيل الخدمة إلى كل بيت على أرض محافظة الفيوم، خاصة في القرى النائية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول جديد مع أحدي الجمعيات الخيرية لتوصيل مياه الشرب الي الأسر غير القادرة بالمجان وتتحمل الجمعية تكاليف التوصيل.

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إنجازات سنة ماضية

وتم توصيل 3500 وصلة مياه عن طريق الجمعيات الأهلية المختلفة داخل نطاق محافظة الفيوم، خلال 12 شهر ماضية، كما تم توصيل 11 ألف وصلة أخرى عن طريق إحدى الجمعيات الأهلية، و300 وصلة مياه من خلال نوادي روتاري، كما تم تنفيذ 360 وصلة من خلال القرض الدوار الممول من منظمة اليونيسيف وتنفيذ 32 خط بنطاق مراكز أبشواي وطامية وسنورس وإطسا ويوسف الصديق من خلال الجمعيات الاهلية.

رافع كحك

يذكر أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت أنه سيتم التشغيل التجريبي لخزان ورافع مياه كحك، بمركز يوسف الصديق، خلال شهر نوفمبر المقبل.

إحصاءات عن رافع كحك

وتم إنشاء رافع كحك لتحسين ضغوط مياه الشرب بقرية كحك وتوابعها بطاقة استيعابية بلغت 7 آلاف متر مكعب يتم تغذيته بخط مياه قطر 710 مليمترات، بولي إيثيلين بطول حوالي 550 مترًا، وتم الانتهاء من تنفيذ حوالي 150 مترًا ويتغذي من خط قطر 1000 مليمتر"أبشواي"، وتم بدء العمل بالمشروع في شهر يوليو 2021، وبلغت نسب التنفيذ لأعمال الخزان حوالي 85%، وفقًا لآخر تقرير.

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