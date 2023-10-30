الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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محافظات

استفادة 53 طالبًا من حملة اقرأ لمكتبة دمنهور

جانب من الحملة بالبحيرة،فيتو
جانب من الحملة بالبحيرة،فيتو

واصلت مكتبة مصر العامة بدمنهور، جولاتها بكافة مدن ومراكز المحافظة البحيرة، ضمن حملة "اقرأ. فكر. لمستقبل أفضل"، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافة القرى والنجوع. 

حيث قامت المكتبة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بزيارة مدرسة شبراخيت الابتدائية بأرض الإرشاد بمركز شبراخيت. 

أكد أحمد الهواشي، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أنه قد استفاد من أنشطة الحملة 53 طالبة من المرحلة الابتدائية، بواقع 5 ورش عمل بعنوان "الانتماء والعمل من أجل الارتقاء بالوطن"، وتضمّنت ورشة الأوريجامي وفن طي الورق، ورشة رسم، كما تم عمل ورشة تلوين ـ وورشة اعرف بلدك معلومات عن محافظات مصر بالإضافة لمحاضرة عن بث روح الانتماء، كما تم عمل ورش تلوين ومسابقات وألغاز وتوزيع جوائز للفائزين والمتميزين.

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الجدير بالذكر، أنه جاري اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة،خلال العام الدراسي الحالي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة، نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، وإيمانًا بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية، والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.

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دمنهور مكتبة البحيرة اقرا قراءة

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