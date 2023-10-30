الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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اقتصاد

بنك القاهرة يقدم عروضا تحفيزية للعملاء بمناسبة اليوم العالمي للادخار

بنك القاهرة يقدم
بنك القاهرة يقدم عروضا تحفيزية للعملاء، فيتو

أطلق بنك القاهرة، مجموعة من العروض التحفيزية للعملاء، تزامنًا مع فعاليات الشمول المالي للاحتفال باليوم العالمي للادخار خلال الفترة من 15 وحتى 31 أكتوبر 2023 تحت رعاية البنك المركزي.
 

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ومن أبرز تلك المزايا فتح حسابات وفـر الادخاري والجاري للأفراد وأصحاب النشاط الاقتصادي من خلال الرقم القومي فقط، بالإضافة إلى حساب وفر بيزنس للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر غير المكتمل مستنداتها.

 وتتميز حسابات وفـر بالإصدار المجاني وبدون حد أدنى، ووصل عدد عملاء حسابات وفر للشمول المالي إلى أكثر من 60 ألف عميل منذ إصدارها في يناير 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2023. 

 

 

كما تشمل المزايا المقدمة خلال فعاليات الحملة إتاحة اصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر مجانًا لحسابات وفر (الادخاري/ الجاري)، بالإضافة الى الإعفاء من مصاريف الإصدار لبطاقات المدفوعة مقدمًا وبطاقة ميزة للحوالات والإصدار المجاني لمحفظة قاهرة كاش وخدمة الإنترنت/ الموبايل البنكي، فضلًا عن حرص البنك على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية سواء داخل الفروع أو من خلال تواجده بالعديد من المواقع الخارجية كالجامعات ومراكز الشباب. 

 

 ويحرص بنك القاهرة على المشاركة في كافة الفعاليات التي ينظمها البنك المركزي المصري تحقيقًا لأهداف الشمول المالي وتعزيز ثقافة الادخار لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والمرأة بما يتناسب مع توجهات الدولة في هذا المجال وهو ما تعززه أيضًا باقة الخدمات والمنتجات الرقمية التي يطرحها البنك للعملاء، حيث وصلت نسبة الشمول المالي في مصر إلى 67.3% تقريبا بنهاية يونيه 2023.

 

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