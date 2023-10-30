الحكم في دعوى لإنقاذ فتيات تيك توك من السجن 25 ديسمبر

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من هاني سامح المحامي، التي تطالب بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية، وذلك بعد حبس الموديل سلمى الشيمي عامين وغرامة 100 ألف جنيه، وقبلها كان حبس حنين حسام ومودة الأدهم وهدير الهادي ومنار سامي وزمردة وابنتها وموكا حجازي وغيرهن بجلسة ٢٥ ديسمبر المقبل.

القيم المزعومة

واستندت الدعوى إلى كون المادة فضفاضة ولا يستبين معها معيار القيم المزعومة، واقتبست الدعوى من أحكام المحكمة الدستورية العليا وجوب أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شبكًا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها بما يجعل الجميع على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيا لها، بل اتساقا معها ونزولا عليها.

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وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قضت بمعاقبة سلمى الشيمي عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، وتم حبسها على ذمة القضية بعدما ألقت شرطة الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة القبض عليها.

الإجراءات القانونية

واعترفت البلوجر والموديل سلمي الشيمي بعرضها صورا ومقاطع فيديو تحتوي على العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب بهدف زيادة أعداد متابعيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتمت إحالتها إلى المحاكمة.

وكانت بداية ظهور الموديل سلمى الشيمي في عام 2020، بعدما أجرت جلسة تصوير في هرم سقارة، وظهرت ترتدي ملابس بيضاء قصيرة من الأسفل، ووضعت إكسسوارات فرعونية، لتظهر بشكل مميز أثار جدلًا عارمًا؛ حيث لقي سيشن هرم سقارة جدلًا واسعًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أيدت محكمة أحداث الطفل المنعقدة بمدينة 6 أكتوبر، حبس نانسي أيمن المعروفة بـ موكا حجازي، لمدة سنة؛ على خلفية اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب.

وكان مينا ناجي المحامي ودفاع المتهمة، تقدم باستئناف على حكم حبسها سنة، وهو الحكم الصادر من محكمة أحداث الطفل بالجيزة، على خلفية اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي، والإعلان عن نفسها بالإغراء.

وقررت محكمة جنح الأحداث في وقت سابق، حبس فتاة التيك توك موكا حجازي لمدة سنة، وذلك لاتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور.

وأحالت جهات التحقيق المختصة موكا حجازي، المعروفة بفتاة الـ تيك توك، إلى محكمة جنح الأحداث لبدء محاكمتها في اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياة وتحرض على الفسق والفجور.

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