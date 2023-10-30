الكرة الذهبية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الإثنين نحو العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة حفل الكرة الذهبية لعام 2023.

بث مباشر، شاهد بث مباشر لـ حفل الكرة الذهبية 2023

موعد بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2023

من المقرر أن ينطلق الحفل في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة

ومن المقرر أن يشهد الحفل أيضًا اختيار الفائزين بجوائز: كوبا لأفضل لاعب ناشئ، وجائزة ياشين لأفضل حارس، والكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم.

وضمن موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023 والقناة الناقلة له، سيذاع الحفل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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غياب رونالدو

وشهدت قائمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية 2023 غياب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عن قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم لأول مرة بتاريخه منذ عام 2005 بعد إعلان الحساب الرسمي للجائزة عن المرشحين.

وحصل كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية خلال 5 نسخ من جائزة الكرة الذهبية خلال ترشحه فى الـ19 نسخة الماضية، وجاء فى المركز الـ20 في النسخة الأخيرة من ترتيب الكرة الذهبية.

ميسي الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية



ويعد ميسي الأكثر حصولا الكرة الذهبية 7 مرات من قبل أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021، وكان آخرها عام 2021 عندما توج بجائزة الكرة الذهبية، ليوسع الفارق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية من قبل 5 مرات أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

ميسي أقرب المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية 2023

كما يعد ميسي أبرز المرشحين لحصد الجائزة فى 2023 بعد قيادة منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم 2022 فى قطر، بالإضافة إلى النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي، بعدما قاد السيتي، لتحقيق الثلاثية التاريخية.

كريم بنزيما آخر المتوجين بالكرة الذهبية



ونال كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي الحالي، الكرة الذهبية في العام الماضي 2022، بعد قيادة ريال مدريد لحصد لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023



وتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول قائمة المرشحين الـ30 التي كشفت عنها الصحيفة وجاءت كالتالي.

محمد صلاح (ليفربول)

يوشكو جفارديول (لايبزيج ومانشستر سيتي)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد وإنتر ميلان)

كريم بنزيما (ريال مدريد والاتحاد)

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

جود بيلينجهام (ريال مدريد وبروسيا دورتموند)

بوكايو ساكا (أرسنال)

راندال كولو مواني (آينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

كفاراتسخيليا (نابولي)

نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

روبن دياز (مانشستر سيتي)

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

مارتن أوديجارد (أرسنال)

إلكاي جندوجان (مانشستر سيتي - برشلونة)

ياسين بونو (إشبيلية- الهلال السعودي)

جوليان ألفاريز ( مانشستر سيتي)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

رودري (مانشستر سيتي )

جريزمان (أتلتيكو مدريد)

ليونيل ميسي (باريس سن جيرمان - إنتر ميامي)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

ليفاندوفسكي (برشلونة)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

فيكتور أوسيمين (نابولي)

هاري كين (توتنهام - بايرن ميونخ)

لوكا مودريتش (ريال مدريد)

كيم مين جاي (نابولي - بايرن ميونخ)

كيفية التصويت على الجوائز

الكرة الذهبية للرجال شارك في التصويت عليها مجموعة من الصحفيين حول العالم، كل صحفي يمثل بلده من بين أول 100 دولة بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهم نفس المصوتين على جائزة ياشين.

الأمر ذاته ينطبق على الكرة الذهبية للسيدات، لكن يشارك بها صحفيو أول 50 دولة في تصنيف الفيفا.

أما جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، فيشارك في التصويت عليها كافة المتوجين بالكرة الذهبية على مدار التاريخ.

تاريخ جائزة الكرة الذهبية



وتم إنشاء الجائزة في عام 1956 من قبل المجلة الفرنسية، وكان ستانلي ماثيوز هو أول من يفوز بها، وفي عام 2010 تم دمج الكرة الذهبية مع جائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، ومع ذلك انتهى الاتفاق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم و"فرانس فوتبول" في عام 2016، وتم تغيير الجائزة مرة أخرى إلى "الكرة الذهبية".

حتى عام 1995، كانت الجائزة متاحة فقط للاعبين الأوروبيين، قبل أن تتوسع لتشمل أي لاعب ينشط في بلد أوروبي.

بداية من عام 2007 أصبحت الكرة الذهبية جائزة عالمية متاحة لجميع لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم.

معايير الفوز بالكرة الذهبية

قررت "فرانس فوتبول" الكشف عن معايير مختلفة هذا العام، وهو ما أعلنته بعد انتهاء التصويت.

وذكرت أن التقييم مبني على 3 بنود، أولها الأداء الفردي للاعب وإسهاماته وسلوكه بأرض الملعب، وثانيها دوره المؤثر في تتويج فريقه بالألقاب.

كما ينص البند الثالث في المعايير المحددة على ضرورة تحلي اللاعب باللعب النظيف والتصرف بطريقة راقية في الملعب.

قائمة المتوجين بالكرة الذهبية في السنوات العشر الأخيرة

وجاءت قائمة المتوجين بالكرة الذهبية في السنوات العشر الأخيرة كالتالي:

2022: الفرنسي كريم بنزيما

2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي