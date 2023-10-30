الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

رشا راغب تلتقي متدربات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

رشا راغب تلتقي متدربات
رشا راغب تلتقي متدربات برنامج "المرأة تقود في المحافظات،فيتو

التقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي لـ الأكاديمية الوطنية للتدريب، متدربات المرحلة الثانية والثالثة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" في محافظات كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والبحيرة والشرقية والإسكندرية والدقهلية، وذلك من خلال المنصة الرقمية للأكاديمية للتعرف على سير عمل البرنامج وآراء واستفسارات ومقترحات متدربات البرنامج من المحافظات المختلفة.

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ورحبت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بالمتدربات وأكدت على دور الأكاديمية في الاستثمار في العنصر البشري والقيمة المضافة التي ستحققها المتدربات للمجتمع وأن الأكاديمية تتوقع الكثير منهن.

 

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واختُتم اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الشعب الفلسطيني الشقيق.

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واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة اللواء إيهاب حامد مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية.

وقدم وفد الأكاديمية ندوة تعريفية عن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" أحد برامج مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، وقد حضر الندوة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، كما حضر الندوة ممثلي المجلس القومي للمرأة والأوقاف وقيادات المحافظة وجامعة المنصورة، وعدد من خريجي الأكاديمية من البرامج التدريبية المختلفة.

جدير بالذكر بأن جولات الأكاديمية الوطنية للتدريب في محافظات مصر المختلفة تهدف للوصول إلى جميع سيدات وفتيات مصر الراغبات في تطوير مهاراتهن القيادية والإدارية وذلك من خلال الالتحاق  ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية".

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الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب برنامج المرأة تقود برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية

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