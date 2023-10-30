جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن مصادر بنك المعرفة المصري

عقدت المكتبة الرقمية بجامعة بنها بالتعاون مع وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري ورشة عمل عن بنك المعرفة المصري وذلك في إطار نشر ثقافة استخدام قواعد البيانات ببنك المعرفة المصري بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة وعلى مدار يومين وبرعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.



جاء ذلك بحضور الدكتور عادل نبيل مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة والدكتور محمد حلاوة مدير عام المكتبات بالجامعة، والأستاذ أحمد عاطف مسئول بنك المعرفة المصري، والأستاذ حسن عشري مسئول بالمكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بالجامعة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن هذه الورشة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير التعليم وإتاحة الإنتاج الفكري لدور النشر العالمية لجميع المصريين، مشيرًا إلى حرص الجامعة على نشر المعرفة بالمجتمع المصري، من خلال تدريب سنوي علي مصادر المعلومات بنك المعرفي المصري لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بجامعة بنها وذلك باعتبارها مصدر هام من مصادر التعلم وإتاحة مصادر المعلومات على المستوى الوطني من خلال بوابة إلكترونية موحدة.



من جانبه، قدم الأستاذ أحمد عاطف مسئول ببنك المعرفة المصري عرض تقديمي حول أهم وأحدث خدمات بنك المعرفة المصري والتعريف ببرامج التمويل المقدمة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



وفي نفس الإطار قدم الأستاذ حسن عشري عرضا عن أهم الخدمات التي تقدمها وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات فيما يخص فحص إنتاج أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقيات وكيفية الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني.



كما تناولت ورشة العمل شرحا تفصيليا لقاعدة بيانات المتخصصة في المجال الطبي وكيفية الاستفادة من خدماتها التدريبية والعملية، وأيضا تم عرض أهم الاستخدامات لقاعدة بيانات متعددة التخصصات والتي تتناول ما يقرب من 13 تخصصا علميا وأهم خطوات البحث داخل قاعدة البيانات.

Advertisements