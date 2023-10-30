حبس صاحب محل نصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل في سوهاج
أمرت النيابة العامة، حبس صاحب محل لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد المواطنين – مقيم بمحافظة سوهاج) بتضرره من (شخص) لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لشقيقه فى إحدى الجهات الحكومية من خلال الزعم بعلاقاته بالعديد من المسئولين "على خلاف الحقيقة".
وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (صاحب محل لتجارة الزجاج، مقيم بسوهاج) وقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة وتمكن خلال ذلك من النصب على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالى إلا أنه لم ينفذ ما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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