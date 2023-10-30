مجلس جامعة القناة يوافق على منح 21 درجة دكتوراه و53 ماجستير

وافق مجلس جامعة قناة السويس، خلال جلسته التي عقدت اليوم، برئاسة الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة، على منح 21 درجة دكتوراه، و53 درجة ماجستير لعدد من طلاب الدراسات بالكليات والمعاهد العليا.

انعقاد مجلس الجامعة

وكانت قد شهدت جامعة قناة السويس، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة، برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، اليوم الإثنين.

وذلك بمشاركة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات، وذلك بمقر قاعة مجلس الجامعة.

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جاهزية المستشفيات لاستقبال مصابي قطاع غزة

وخلال الاجتماع استمع الدكتور ناصر مندور إلى تقرير مفصل حول جاهزية كافة المستشفيات الجامعية؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة ؛ بمتابعة استعدادات المنظومة الصحية للتعامل مع أي طوارئ طبية؛ لتداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية كافة المستشفيات الجامعية.

وأعلن "مندور" جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع الحالات القادمة من قطاع غزة، لافتًا إلى الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة داخل المستشفي الجامعي.

كما تابع الدكتور ناصر مندور موقف الكليات من التقدم للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والجودة، لافتًا إلى جاهزية كليات الزراعة، العلوم، طب الأسنان، صيدلة لرفع الملفات إستعدادًا للتجهيز لزيارة فريق الإعتماد من الهيئة.

ترتيب الجامعة بين الجامعات

وأشاد الدكتور ناصر مندور بتقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية خاصة تصنيف شنغهاي والذي ظهرت به جامعة القناة بالترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية و(401-500) عالميا لأول مرة في مجال علوم الإنسان البيولوجية بتصنيف شنغهاي 2023.

موضحًا أن الجامعة ظهرت بترتيب متميز في 7 مجالات أكاديمية في تصنيف شانغهاي للمواد الأكاديمية، هي مجال العلوم الزراعية، وهندسة المعادن، والعلوم البيطرية، والعلوم الصيدلانية، والعلوم البيولوجية، وعلم المواد والهندسة.





وضع الطلاب الوافدين

كما استمع رئيس الجامعة إلى تقرير من الدكتور محمد سعد زغلول حول الطلاب الوافدين مؤكدًا أن عدد الطلاب الوافدين زاد من 161 إلى 185 طالبا وطالبة يمثلون 14 جنسية، مشيرًا إلى بعض الآليات التي من شأنها زيادة هذا العدد في السنوات القادمة.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن زيادة عدد الوافدين يُعطي صقل للجامعة، ويعزز من سمعتها الأكاديمية على المستوى الدولي، مؤكدًا على دعمه لكافة الآليات التي من شأنها تحسين وضع الطلاب الوافدين سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

كما عرض الدكتور محمد عبد النعيم لتقرير حول عمل صندوق التكافل الاجتماعي والدعم للطلاب غير القادرين.

أشاد الدكتور ناصر مندور أن صندوق التكافل الإجتماعي يحظى باهتمام كبير من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويتم رصد وقت كبير لمناقشة هذا الملف، مؤكدًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم الطلاب.



أوضح الدكتور ناصر مندور أنه في إطار الدور المجتمعي والخدمي تم تقديم 5 حملات للتوعية بأهمية التأمين الصحي الشامل، وفق توجهات القيادة السياسية لخدمة المواطن المصري، وتقديم الرعاية الصحية بأعلى جودة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين منها 270 مواطنا.

مؤكدًا على الدعم الكامل الذي تقدمه الجامعة للقوافل الطبية المتجهة لأبناء المجتمع بكل طوائفه وفئاته في جميع التخصصات الطبية، مشيرًا إلى الإعداد لمزيد من المشاركات بالقوافل الطبية، والتجهيزات اللازمة لها، لخدمة أهالينا في القرى والمراكز المنتشرة بمحافظة الإسماعيلية، وإقليم القناة ككل.



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